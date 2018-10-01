Азамат из детдома может лишиться своего бюджетного места в Питере

Любовь к искусству Азамату Усенову привил отчим. С ним вместе они рисовали, делали поделки и рассматривали репродукции картин известных художников.

К сожалению, счастливое детство Азамата закончилось рано. Однажды бабушка отвела его в детский дом в Караколе и оставила там.

- Она - не родная бабушка. Это мать моего отчима. В то время он уехал на заработки в Россию, а мама выпивала. Заниматься мной было некому. Когда отчим вернулся и узнал, что я теперь живу в приюте, он очень разозлился, хотел меня забрать, но я сам отказался. Я уже привык жить в детском доме, а ему опять нужно было уезжать. Тем не менее, я считаю его своим отцом и очень благодарен ему за все, что он для меня сделал, - рассказал в интервью VB.KG Азамат Усенов.

Несмотря на сложную судьбу, Азамат не отказался от своей детской мечты и, окончив 9 классов в детском доме, уехал в Бишкек учиться в художественном училище. В этом году он окончил обучение, а несколько недель назад узнал, что успешно сдал вступительные экзамены в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге.

- Я хочу стать профессионалом своего дела и учиться у лучших преподавателей в этой академии. Я хочу осуществить свою мечту и стать великим художником, стать известным, быть независимым, - написал Азамат в своем письме-обращении к пользователям интернета.

Он написал его, когда понял, что вот-вот упустит свой шанс. Дело в том, что парень не может приступить к занятиям, потому что у него нет денег, чтобы купить билет в Санкт-Петербург, оплатить расходы, связанные с переездом и проживанием в большом городе. Он элементарно даже не может купить новые принадлежности для занятий: кисти, краски, альбомы и так далее.

- Как только у меня что-то получится, я хочу помогать другим, кто также нуждается в помощи. Я очень надеюсь вы поможете мне, я буду очень признателен вам, - заключил Азамат.

Чтобы помочь юному дарованию, можно пополнить Элсом по номеру 0779979999 или купить одну из картин Азамата.

P.S. Пока готовилась публикация, стало известно, что неизвестный человек купил Азамату Усенову билет в Санкт-Петербург и мобильный телефон. Однако юному дарованию все равно еще нужна помощь, чтобы покрыть расходы на первое время проживания и приобрести художественные принадлежности.