Мобильный кошелек MegaPay: удобно, просто, безопасно

Абоненты MegaCom уже успели оценить достоинства уникального сервиса MegaPay, благодаря которому можно выполнять массу важных задач за считанные секунды.

В мобильном приложении можно оплачивать свыше 70-ти различных услуг, в том числе коммунальные, мобильную связь, домашний интернет и телевидение, штрафы, игры, социальные сети, такси и многое другое, не выходя из дома и без комиссии. Количество сервисов для оплаты с каждым разом увеличивается, а само приложение постоянно совершенствуется.

К примеру, теперь внести оплату за услуги цифрового телевидения iTV "Акнет" можно без ручного ввода данных платежа. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на инфопортале компании "Акнет", с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код через приложение MegaPay и подтвердить платеж без комиссии!

Использовать MegaPay не только удобно, но и безопасно. Для предотвращения неправомерных действий телефонных мошенников в сервис внедрен SMS-код. Это значит, что при каждом списании денег, абоненту будет приходить короткое сообщение на подтверждение, без которого платеж осуществить будет невозможно.

Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, достаточно установить на свой телефон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте компании megacom.kg.