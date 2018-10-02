Жизнь в регионах. Нарынская область

Нарынская область – наиболее высокогорная и климатически суровая территория Кыргызстана. Она расположена на высоте 1500 метров над уровнем моря. Около 70 процентов её региона занимают горные хребты.

Во времена СССР большая часть Нарынской области была закрыта для туризма. Сделано это было в целях сохранения удивительной природы края.

Примечательно, что быт нарынчан остался практически неизменен.

Редакция VB.KG предлагает и своим читателям оценить нетронутые красоты осенней природы Нарынской области.