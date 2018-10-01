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Ногойбаев освобожден от должности гендиректора ГП "Кыргыз темир жолу"

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Ногойбаев Алмазбек Бердибекович освобожден от занимаемой должности генерльного директора Государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

Сам Ногойбаев, как известно VB.KG, находится на больничном после тяжелой операции на сердце.

Кто займет его место на "Железке", не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/373894
Теги:
кадры, назначение, отставка, правительство, Кыргызстан, Ногойбаев Алмазбек, Кыргыз темир жолу, Мухамметкалый Абулгазиев
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