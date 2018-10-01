Ногойбаев освобожден от должности гендиректора ГП "Кыргыз темир жолу"

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Ногойбаев Алмазбек Бердибекович освобожден от занимаемой должности генерльного директора Государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

Сам Ногойбаев, как известно VB.KG, находится на больничном после тяжелой операции на сердце.

Кто займет его место на "Железке", не сообщается.