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Скончался Шарль Азнавур....

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Печальное известие из Франции - в своем доме на юге республики на 95-м году жизни скончался всемирно известный шансонье Шарль Азнавур, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-агента музыканта.

Недавно Азнавур вернулся из турне по Японии после того, как был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки.

Азнавур был великим певцом и несравненным поэтом, он оставил непревзойденный репертуар, заявила лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, пишет РИА Новости.

"Все французы оплакивают его талант", - написала Ле Пен на своей странице в Twitter

В конце апреля Азнавур отменил выступления в России из-за плохого самочувствия. После этого он вернулся в Париж, и состояние его здоровья пришло в норму. В мае певца госпитализировали из-за перелома плеча, однако уже через несколько дней он покинул больницу.

Азнавур - французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Он сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.

[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UIXGkw4n74w[/stream]

Творчество Азнавура отметили "золотым львом" МКФ в Венеции (1971), почетным "Сезаром" (1997), почетным призом на МКФ в Канне (2006). В возрасте 93 лет Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.


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URL: https://www.vb.kg/373895
Теги:
искусство, музыка, Франция, Шарль Азнавур
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