Открыт прямой рейс из Ростова-на-Дону в Бишкек

29 сентября, стартовал новый авиарейс, который соединил Ростов-на-Дону с Бишкеком.

В Международном аэропорту "Манас" по традиции первый рейс воздушное судно приветствовали "аркой триумфа" - водяной аркой.

Стоит отметить, в аэропортах отправления регистрации на рейс проходили в праздничной обстановке, а пассажирам, первыми купившим билеты, были вручены сертификаты на бесплатный перелет по маршрутной сети перевозчика.

Напомним, рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут" по следующему расписанию:

вылет из Ростова в 23:25 в пятницу, прибытие в Бишкек в 06:20 в субботу, вылет из Бишкека в 07:40, прибытие в Ростов в 08:35, по субботам.

Новые возможности вместе с нами.