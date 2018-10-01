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Мэрия Бишкека хочет застроить западную часть столицы

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- ВБ
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Мэрия Бишкека выносит на общественное обсуждение проект застройки западной части столицы ограниченной улицами: Садыгалиева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Кайназарова и Джамгерчинова с корректурой красных линий.

Проект разработан муниципальным предприятием "Бишкекглавархитектура" и был рассмотрен градостроительным советом Бишкека 7 июня 2018 года и одобрен протоколом №2. В соответствии с решением градсовета данное положение доработано совместно с институтом государственного проектного института градостроительства и архитектуры по вопросам красных линий, с учетом замечаний и предложений, сообщает пресс-служба мэрии.

Проектом застройки предусмотрены многоэтажные жилые дома со встроенными объектами соцкультбыта, организованы замкнутые и полузамкнутые дворы с гостевыми автостоянками и детскими игровыми площадками. Также предусмотрено строительство трех дошкольных образовательных организаций на 220 мест.

Согласно подпункта 14.6 Свода правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республики "Проекты застройки кварталов, микрорайонов градостроительных узлов рассматриваются на заседании соответствующего градостроительного совета и согласовываются с территориальным органами архитектуры и градостроительства, с учетом проведенного общественного обсуждения".

Уважаемые горожане! Все замечания и предложения по обсуждаемому проекту просим направлять на адрес электронной почты МП "Бишкекглавархитектура": bga.kg@mail.ru. О дате, времени и месте проведения общественных обсуждений будет сообщено дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/373898
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, строительство, Бишкек, застройки, элитки
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Комментарии
Дэн
01.10.2018, 21:07

Понятно с ним всё! Такой же как и Все! Капусту любит.

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сам по себе
01.10.2018, 21:15

Правильно, если мэр строитель то нужно быстрее отбивать бабло через свои фирмы. Лучше город осветите как положено.

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Макс
01.10.2018, 21:23

А где проект ???

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