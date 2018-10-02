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В Кыргызстане предлагают создать продовольственные хабы

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- Елена Цой
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В соответствии с недавно проведенной ФАО оценкой цепочек добавленной стоимости и условий для ведения агробизнеса, развитию сельского хозяйства в Кыргызстане препятствуют затрудненный доступ фермеров к качественным семенам, а также к информации о финансах и рынках.

Другими факторами, замедляющими развитие, являются разрозненность сельскохозяйственного производства и преобладание числа кооперативов, занятых в сфере производства над кооперативами, занимающимися предоставлением услуг, говорится в отчете, предлагающем ряд рекомендаций для улучшения ситуации.

"Кыргызстан обладает существенным потенциалом для совершенствования цепочек добавленной стоимости сельхозпродукции, и в отчете ФАО рассматриваются различные аспекты будущей деятельности в области развития, направленные на устранение имеющих место пробелов", - сказал экономист в области сельского хозяйства и продовольствия ФАО Джон О'Коннелл, соавтор исследования.

В ходе анализа цепочек добавленной стоимости рассматривается весь производственный цикл, связанный с доставкой продовольствия из фермерских хозяйств к потребителям. ФАО способствует развитию устойчивых цепочек добавленной стоимости, деятельность которых прибыльна, приносит большую пользу фермерам и обществу и обеспечивает бережное отношение к природным ресурсам.

Ключевые выводы и рекомендации

В публикации говорится, что фермеры испытывают сложности с доступом к кредитованию, в том числе из-за высоких процентных ставок и коротких сроков погашения субсидируемых кредитов. К другим сложностям, отмеченным в публикации, относятся устаревшая и непоследовательная правовая база, ограниченные ресурсы для обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, устаревшие технологии и ограниченный доступ к научным знаниям и опыту.

Правительство Кыргызстана создает логистические центры различных типов, включая центры, связанные с сельским хозяйством и продовольствием. В отчете рекомендуется способствовать превращению их в полноценные центры по сбору, хранению и распределению продовольствия, которые будут способствовать организации сбора, хранения, переработки, транспортировки и сбыта продуктов, производимых на местном или региональном уровнях.

Эти центры могли бы стать платформами для социального взаимодействия, наращивания потенциала и обмена знаниями, и преимуществами их работы могли бы пользоваться мелкие производители и потребители с низким уровнем доходов.

Они могли бы выполнять функции хранения и распределения семян, а региональные – даже иметь в своей структуре агентства по сертификации и таможенные офисы. Наличие конференц-залов позволило бы проводить обучение фермеров, способствуя совершенствованию их сельскохозяйственных и деловых навыков.

В стране слабо развито взаимодействие между фермерами. Большинство из более чем 400 официально зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативов существуют лишь на бумаге. Действующие кооперативы ориентированы в основном на производство и лишь малая часть занимается предоставлением услуг. Наличие сервисных кооперативов могло бы позволить фермерам сотрудничать в таких областях деятельности, как сортировка, упаковка и брендинг продукции.

В отчете рекомендуется повысить осведомленность фермеров о формах сотрудничества по предоставлению сервисных услуг и знакомить их с примерами успешных практик. К примеру, организация совместных закупок семян и маркетинга поможет свести к минимуму проблему разрозненности производства, источником которой является то, что фермеры выращивают различные культуры на почвах разного качества.

Содействуя развитию сотрудничества, ориентированного на предоставление услуг и создание сервисных кооперативов вокруг центров сбора, хранения и распределения продуктов, фермеры смогут поставлять больше свежих продуктов потребителям с низкими доходами, а также в розничную торговлю, школы, больницы и рестораны.

"Наличие продовольственных центров должно способствовать расширению доступа мелких и средних производителей к оптовым рыночным каналам", - сказал соавтор отчета Павел Кипарисов, специалист по оказанию технической помощи стратегической программы ФАО. "Продовольственные центры также обслуживают прилегающие к ним территории, способствуя улучшению доступа уязвимого населения к качественным продуктам питания".

Для обеспечения контроля безопасности пищевых продуктов и здоровья растений рекомендуется обеспечить доступ к структурам на местах, проводящим лабораторные исследования. Петр Влодарчук, специалист сельскохозяйственного отдела ФАО, считает важным, чтобы для целей получения экспортных сертификатов такие структуры управлялись соответствующими официальными агентствами Кыргызстана.

В отчете также содержатся рекомендации в отношении развития органического земледелия и его сертификации. Иссык-Кульская область недоиспользует потенциал для развития экотуризма и органического производства. Фермеры, производящие свежий яблочный сок из собственной продукции, к примеру, могли бы получать больше доходов от перехода к органическому сельскому хозяйству и сертификации, что представляет более перспективные рыночные возможности и способствует устойчивому развитию сельского хозяйства и экотуризма на этой территории.

Целью рекомендаций, содержащихся в отчете, является предоставление офису ФАО в Кыргызстане и другим организациям по развитию, работающим в стране, рекомендаций, касающихся программ по развитию цепочек добавленной стоимости.

Отчет является частью серии исследований, проводимых в рамках Региональной инициативы по улучшению агропродовольственной торговли и рыночной интеграции и анализирующих пробелы в функционировании цепочек добавленной стоимости в ряде стран Европы и Центральной Азии, таких как Азербайджан, Республика Молдова и Украина.


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URL: https://www.vb.kg/373900
Теги:
ООН, продовольствие, сельское хозяйство, Кыргызстан
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