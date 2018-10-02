Наконец-то! Lego разработала конструктор для взрослых

Теперь взрослые по всему миру могут совершенно открыто покупать именно для себя, а не для детей, наборы Lego. Компания представила конструкторы для взрослых. Они содержат новые модели, в которых есть детали со сложным строением, движущиеся части и декоративные элементы, пишет Sostav.ru.

Наборы из серии Forma состоят из 294 частей. По мнению авторов, новые изделия станут приятным дополнением к любому интерьеру.

Помимо готовых декоративных элементов, в серии Forma предусмотрено использование самодельных частей. Таким образом разработчики рассчитывают мотивировать пользователей на создание собственных деталей и развитие креативности.

В первой серии собрать предлагается модели рыб: акулы и карпа, способных совершать плавательные движения. Пока выпущено четыре вида конструкторов тиражом в 20 тысяч экземпляров.

Стоимость игрушки для взрослых, которая, впрочем, наверняка понравится и детям, не сообщается.