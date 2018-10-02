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Известный российский дизайнер Лебедев собрался в турне по Узбекистану

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- Елена Цой
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"Собираюсь в Узбекистан с рабоче-этнографическим визитом. В программе: Ташкент, Ургенч, Хива. Принимаются рекомендации по рестикам, кофейням, отелям, годному достоприму и пр.", - в обычном непринужденном стиле написал известный российский дизайнер, блогер у себя в телеграм-канале.

Подписчики уже посоветовали Артемию отведать плов в любой уличной кафешке со старой клеенкой на столах, где много народу. "Это верный признак того, что там вкуснейшая еда".

Лебедев, к слову, очень привередлив в еде, да и в обстановке. Позиционирует себя как эстетствующий специалист по интерьерам и урбанистике.

К сожалению, судя по всему, идеей посетить Кыргызстан Лебедев пока не загорелся. А что могли бы мы, в Кыргызстане, показать большому в дизайнерском мире гостю?


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URL: https://www.vb.kg/373902
Теги:
дизайн, искусство, Россия, Узбекистан, Артемий Лебедев
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