Известный российский дизайнер Лебедев собрался в турне по Узбекистану

"Собираюсь в Узбекистан с рабоче-этнографическим визитом. В программе: Ташкент, Ургенч, Хива. Принимаются рекомендации по рестикам, кофейням, отелям, годному достоприму и пр.", - в обычном непринужденном стиле написал известный российский дизайнер, блогер у себя в телеграм-канале.

Подписчики уже посоветовали Артемию отведать плов в любой уличной кафешке со старой клеенкой на столах, где много народу. "Это верный признак того, что там вкуснейшая еда".

Лебедев, к слову, очень привередлив в еде, да и в обстановке. Позиционирует себя как эстетствующий специалист по интерьерам и урбанистике.

К сожалению, судя по всему, идеей посетить Кыргызстан Лебедев пока не загорелся. А что могли бы мы, в Кыргызстане, показать большому в дизайнерском мире гостю?