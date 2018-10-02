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Итальянец умер во время секса со своей 6001-й партнершей

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- Елена Цой
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Самый известный плейбой Италии, да и, пожалуй, мира Маурицио Занфанти (Maurizio Zanfanti) умер во время секса, сообщают международные СМИ.

Занфанти был известен под прозвищем Ромео из Римини и утверждал, что за свои 63 года переспал с шестью тысячами женщин. Свою карьеру плейбоя он начал в 17 лет в 1970-х годах, тогда он работал промоутером ночного клуба в известном курортном городе Римини

Занфанти хвастался, что в "удачное лето" занимался сексом с 200 женщин. Его рекорд - 207 женщин за сезон.

В 2016 году в интервью он заявил, что считает, что сделал для продвижения туризма в Римини больше, чем сотни туристических агентств, пишет Lenta.ru.

Зимой Занфанти подрабатывал в туристических агентствах Скандинавии. Он был столь известен, что в Швеции установили его восковую фигуру.

Занфанти скончался во время секса со своей 6001-й партнершей - 23-летней туристкой из Восточной Европы. У него случился сердечный приступ, девушка вызвала скорую, но врачи не смогли его спасти. Друзья плейбоя заявили, что именно так он и хотел завершить свой земной путь.


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URL: https://www.vb.kg/373903
Теги:
Италия, любовь, похороны, секс, скорая помощь
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