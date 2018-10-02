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Азамат все-таки едет учиться в Питер! Помог премьер-министр

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- Екатерина Улитина
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Выпускник детского дома Азамат Умаров поедет в Санкт-Петербург учиться в академическом Институте живописи, скульптуры и архитектуры. Купить билет и необходимые принадлежности для рисования помог премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. Эту новость в своем Твиттере сообщил пресс-секретарь главы правительства Адилет Султангазиев.

- Премьер-министр Абылгазиев оказал поддержку выпускнику детдома, молодому художнику Азамату Умарову в продолжении учебы в Санкт-Петербургском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, куда он поступил на бюджет, окончив с отличием наше худучилище, - написал Султангазиев.

Ранее VB.KG рассказывала о судьбе Азамата, который мог лишиться бюджетного места в престижной академии искусств, так как у него не было денег на перелет и на жизнь в большом городе.

Теперь у Азамата впереди 6 лет обучения. Кыргызстанцы, которые хотят помочь юному дарованию могут приобрести его картины или закинуть посильную сумму на Элсом 0779979999.


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URL: https://www.vb.kg/373906
Теги:
вуз, Россия, художник, Кыргызстан
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