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По ремонту дороги "Балыкчы-Корумду" возбуждено дело о мошенничестве

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением отдельными работниками Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР (далее – ДДХ) по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 166 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения проверки совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики законности строительства дренажных сооружений ОсОО "Л.Х." при реконструкции автодороги "Балыкчи-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду" были выявлены нарушения.

Так, в нарушение требований законодательства, руководство ДДХ в сговоре с другими лицами незаконно дало согласие на применение подрядчиком при строительстве конструкций обычного цемента вместо сульфатостойкого, что в дальнейшем может привести к быстрому износу сооружений и возникновению чрезвычайных ситуаций. При этом, соответствующих корректировок в части уменьшения цены работ за использование обычного цемента не производилось.

В настоящее время уголовное дело направлено в следственный орган для организации дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/373907
Теги:
Минтранском, уголовная ответственность, АКС ГКНБ, Министерство транспорта и дорог, уголовное дело, Балыкчи-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду
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