Родина Тюльпанов. Биологи расстроены отношением народа к редкому растению

Объединив усилия России и Кыргызстана, можно создать промышленные плантации диких видов тюльпанов. Об этом VB.KG рассказал биолог Ирина Логинова.

По ее словам, это касается и других республик Центральной Азии, включая Казахстан, на чьих территориях расположен естественный ареал прекрасного и немногочисленного рода Тюльпан.

- В начале зимы 1999 года в селе Сосновка, что в 20 километрах от Кара-Балты в Кыргызстане у меня произошла редкая удивительная встреча с одним садоводом-декоратором, человеком редкой профессии. Владимир Кондратьевич Судорженко оказался таким же уникальным любителем-цветоводом, как и сам объект его многолетней страсти. "Нас было четверо, кто занимался дикими тюльпанами в КР в Советское время", - рассказал тогда мне он. "Мы поставляли луковицы для самого Рукшанса. На тот момент он был замредактора журнала "Цветоводство" в Латвии. Он широко использовал наши дикорастущие тюльпаны в своей селекции".

Владимир Кондратьевич продал ему 180 разновидностей тюльпана Грейга и Кауфмана – всю свою коллекцию за 500 рублей, уточняет биолог.

- Вот откуда и пошли в Прибалтике новые сорта тюльпанов. Судорженко нашел природный гибрид-вегетативник между тюльпанами Грейга и Кауфмана белого цвета. Также большим любителем диких тюльпанов из КР был также писатель-драматург Вольдемар Эрнестович Саулэскалис, и главный редактор журнала "Цветоводство" Вериньш Алдонис. Более того, свою монографию "Тюльпаны" В.К. Судорженко подарила сама автор Зоя Павловна Бочанцева, ученица систематика Введенского, который разработал новую систему рода Тюльпан для "Флоры СССР". Ей пользуются и поныне, - отмечается Логинова.

Стоит отметить, что В.К.Судорженков конце 90-х работал садовником в газете "Вечерний Бишкек". Перед зданием редакции растут приобретенные им у нас тюльпаны Грейга, Кауфмана и эремурусы, уточняет биолог.

- Сейчас наступило время расцвета последнего, пятнадцатого класса тюльпанов – интродуцированных дикоросов. Интродукция - введение в культуру, один из путей сохранения, причем наиболее действенный. Ландыш, нарцисс, сирень венгерская, бруннера сибирская… Кто назовет их редкими? Они есть почти в каждом саду. При этом, они официально занесены в Красную книгу. Да и дикорастущие виды тюльпанов – прекрасная альтернатива другим садовым формам. Они изящны, неприхотливы и почти не нуждаются в уходе. Но выкапывать луковицы для всех – бессмысленно. Потому необходимо создать потребительские "плантации". На одном квадратном метре можно вырастить 1000 экземпляров растений за два года. В килограмме семян – 160 тысяч экземпляров, их можно посеять на одной сотке. Так что на шести сотках можно создать миллионный бизнес! Примечательно, что четыре класса тюльпанов, созданные на основе диких видов из Центральной Азии: Дарвиновы гибриды, Группа Кауфмана, Грейга и Фостера - являются основой для промышленного цветоводства во всем мире! – считает Логинова.

Биолог напомнила, что особенно много для изучения тюльпанов сделал директор Санкт-Петербургского ботсада Э.Регель.

- Он описал 21 вид и особо выделил, как высокодекоративный, именно тюльпан Грейга. Он же провел первые опыты по его интродукции и считал наиболее ценным для культуры. Однако до сих пор не нашлось энтузиастов по его окультуриванию и широкому распространению. Вот только, к сожалению, на родине растения в Кыргызстане отношение к этим цветам варварское. Каждый год горят горы, на природных "цветниках" выпасают скот. То же самое касается и других республик Центральной Азии, включая Казахстан, на чьих территориях расположен естественный ареал прекрасного и немногочисленного рода Тюльпан, - посетовала Ирина Логинова.