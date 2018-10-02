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Зачем на границе с Кыргызстаном летают китайские беспилотники?

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- Виктория Григоренко
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Изображение спутника от 16 августа 2018 года показывает развертывание восьми беспилотных самолетов Wing Loong 2 в смешанном военно-гражданском аэропорту Аксу провинции Синьцзян в западном Китае близ границы с Кыргызстаном. Об этом в соцсетях со ссылкой на сайт Dronecenter.bard.edu написал активист Эдил Байсалов.

Как отмечается в информации, это первое известное значительное развертывание Wing Loong 2 - сложного беспилотного летательного аппарата самого крупного из когда-либо созданных Китаем мощных беспилотных летательных аппаратов средней дальности.

"Развертывание, возможно, спровоцировано растущими международными мерами безопасности и наблюдения в регионе. Отсутствие новых ангаров предполагает, что развертывание может быть временным, хотя китайские СМИ открыто говорят, что в настоящее время идет строительство большого расширения гражданской части аэропорта на 107 миллионов долларов США. Непонятно только, почему беспилотники были развернуты в Аксу. Сообщается, что первоначальное развертывание летальных аппаратов в Китае в 2014 году было вызвано региональными волнениями", - подчеркивает издание.

Примечательно, что отечественные силовые структуры и парламентарии в подобной близости объектов авиационного наблюдения не видят "ничего необычного".

Как пояснили редакции VB.KG в Генштабе и Погранслужбе КР, попыток нарушения нашего воздушного пространства не зафиксировано.

- Мы пока проверяем эту информацию. Но, в любом случае, объекты находятся на территории другого государства, поэтому поднимать этот вопрос с нашей стороны не этично. Это непосредственно их внутреннее дело, - отрапортовали в ведомствах.

Неожиданно согласился с их позицией и парламентарий Исхак Масалиев. По мнению депутата ЖК, даже если подобная база и существует, она собственность КНР, и их право.

- И на близлежащих территориях с этим объектом, насколько мне известно, нет наших населенных пунктов. У нас вон американская база 10 лет стояла в центре. Это почему-то не возмущало активистов. А сейчас они говорят о какой-то на границе! Да и с современными технологиями не обязательно базу делать. Технологии позволяют создавать контроль в любой стране и без этих баз. Так как все мы давно привязаны к интернету, в том числе, и правительство. А приграничная база – дело Китая, и я бы по этому поводу не переживал. Меня больше волнует наша доступность для любых спецслужб благодаря социальным сетям. Это куда опаснее, - резюмировал в беседе с VB.KG Масалиев.


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URL: https://www.vb.kg/373913
Теги:
авиация, граница, авиабаза, Китай, парламент, Генеральный штаб, Кыргызстан, Эдил Байсалов, Исхак Масалиев, Погранслужба
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