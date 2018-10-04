Повышение тарифов на свет. Зачем власти лезут "в карман" народа?

Замминистра финансов Улукбек Кармышаков на заседании ЖК заявил, что государство не будет погашать кредиты, взятые на сферу энергетики. Такие долги будет оплачивать национальный энергохолдинг". Причем, как пояснил позже глава агентства по регулированию топливно-энергетическим комплексом Таалайбек Нурбашев, в 2019 году планируется изменить тарифы. Они по словам чиновника, будут действовать до 2023 года – момент пика выплаты кредитных обязательств КР.

Примечательно, что такое заявление представителей кабмина выглядит весьма неоднозначно. Так, в мае текущего года на обсуждении правительства по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев прямо заявил, что правительство не будет повышать тарифы, пока не добьется "народного доверия".

"Только когда полностью иссякнут системные коррупционных схемы, можно говорить о повышении тарифов на электроэнергию", - весьма резонно подчеркнул тогда глава кабмина.

Стоит напомнить, что власти уже водили практику "временных" тарифов на электричество в 2015 году. Несмотря на недовольство населения, стоимость киловатт часа была поднята до 77 тыйынов. Но, несмотря на то, что власти обещали затем вернуть прежнюю стоимость электричества, она по сей день оставалась неизменной.

По словам депутата ЖК Дастана Бекешева, увеличение тарифов на электроэнергию требуют от нашей страны международные организации, выдающие нам гранты и кредиты.

- Но лично я считаю, что делать нам это рановато. Можно, например, сначала посмотреть, насколько повысится рентабельность, увеличив на пару тыйынов. Но вести разговор о серьезном повышении точно не стоит. Тем более, после майского заявления премьера по этому вопросу. Поэтому, его подчиненным следует придерживать этого высказывания, - отметил VB.KG Бекешев.

Что касается погашения внешних займов, то стоит понимать, что выплачивать их в любом случае будут налогоплательщики, добавил нардеп.

Однако экономист Асылбек Аюпов уверен, что в энергетической отрасли страны давно назрела необходимость повышения стоимость оплаты населения за свет.

- В КР они самые дешевые, и это несмотря на те затраты, которые несет энергетика. Чтобы свести баланс, страна вынуждены брать кредиты. Но наступает время выплат, а существующие тарифы не покрывают издержки. Поэтому, либо их необходимо датировать из бюджета, что не всегда возможно, либо повышать тарифы. Фактическая цена сейчас 1,6 сомов за киловатт, но мы платим около 1 сома. Эта разница не покрывает те расходы энергосистемы. Поэтому, идет еще большее накопление догов. То есть, потребности превышают производство. Недостающую часть приходится импортировать у наших соседей по 5-6 сомов за киловатт. Разница получается в миллиарды. Поэтому, правительство встало перед выбором – поднимать цены или продолжать занимать средства, чтобы решать проблему, - подчеркнул в беседе с VB.KG Аюпов.

Что касается выплат догов из "кармана населения", то по мнению экономиста, все это происходит и без заявлений кабмина.

- На чем держится государство? На гражданах, которые платят налоги. Поэтому, хотим мы или нет, но из наших средств идут выплаты по кредитам уже сейчас. Но как только начинают говорить о повышении тарифов, особенно жителям высокогорья, появляются резонные возмущение. Однако республика по сути зашла в тупик, из которого очень сложно выбираться. Сработать по принципу "и овцы целы, и волки сыты" в энергетике не получится. Если мы и дальше будет закрывать глаза на тарифы, то за счет чего будет развиваться отрасль? Рано или поздно мы придем к тому, что единственное, что можем сделать – сидеть в полной темноте без света. Так как покупать электроэнергию у соседей у страны уже нет средств. Здесь нельзя рассматривать вопрос с точки зрения этичности, либо мы платим больше, либо живем без света, - резюмировал Аюпов.

Примечательно, что именно повышение на электроэнергию стало одним из толчков к революции 2010 году. Тем более, что именно небогатые регионы Кыргызстана сильнее всего зависимы от доступной электроэнергии в холодные сезоны. Поэтому, в первую очередь, повышение затронет именно их.

Политолог Марат Казакпаев считает, что возмущения населения после повышения тарифов ожидать конечно же стоит.

- До таких протестов, как в 2010 году, может и не дойти, но, с другой стороны, нужно выплачивать и кредиты. Поэтому, избежать увеличения стоимости оплаты за свет уже не получится. Проблема в том, что люди поняли, как происходит освоение средств в энергоотрасли на примере модернизации ТЭЦ Бишкека. ГКНБ тогда завела шесть уголовных дела на вышестоящее руководство. Да и сама отрасль для республики наиболее проблемная и коррупционная. К тому же, несмотря на заверения кабмина, не совсем ясна и ситуация с подготовкой к проведению ОЗП. Именно от его благополучного прохождения зависят дальнейшие настроения кыргызстанцев, - заключил Марат Казакпаев.

Напомним, что в настоящее время из стран Центральной Азии самые низкие тарифы за электричество в Кыргызстане - 0,77 тыйынов за киловатт-час. В Узбекистане стоимость электроэнергии равна - 97 тыйынов (114 сумов), в Казахстане - 2,5 сома (от 12 тенге), в Таджикистане - 1,23 сома (16,85 дирамов).