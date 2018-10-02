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МКИТ и Ассоциация Телерадиоорганизаций КР поработают над ТВ-контентом

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- Оксана Гут
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Сегодня, 2 октября, Министерство культуры, информации и туризма КР и созданная Ассоциация Телерадиоорганизаций КР подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает тесное взаимодействие и поддержку сторон в плане надлежащего исполнения действующего законодательства всеми участниками рынка телерадиовещания.

Также стороны намерены совместно создавать благоприятные условия для развития производства высококачественного отечественного контента ТВ и радио, работать над улучшением законодательной базы в этой сфере.

Добавим, что в сентябре текущего года ряд крупных телеканалов официально учредили Ассоциацию телерадиоорганизаций Кыргызской Республики.

Основная цель объединения - создание цивилизованного рынка телерадиовещания в Кыргызской Республике, формирование благоприятной среды для создание качественного телевизионного контента, развитие государственного языка в телерадиоэфире.

На данный момент Ассоциация уже прошла регистрацию в министерстве юстиции. Исполнительным директором Ассоциации телерадиоорганизаций избран известный медиаэксперт Авланбек Жумабаев.

В организации выразили надежду, что она объединит вокруг общих целей десятки организаций. Отмечено, что это объединение полностью открыто для других участников, разделяющих интересы развития телерадиоиндустрии.

Рабочая группа из числа руководства телеканалов-учредителей Ассоциации разработала организационную структуру, концепцию и план дальнейших действий. В процессе подготовки рекомендации для государственных органов по механизмам исполнения законодательства, а также аналитические записки для органов законодательной ветви власти.

В ближайших планах Ассоциации – изучение и анализ существующего состояния рынка телерадиоиндустрии, выработка рекомендаций для уполномоченных госорганов, привлечение общественных деятелей и организаций к совместной работе по созданию цивилизованного рынка телерадиовещания.

Работать над поставленными целями Ассоциация телерадиоорганизаций КР будет в тесном сотрудничестве с уполномоченными государственными органами, в первую очередь – с министерством культуры, информации и туризма КР.


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URL: https://www.vb.kg/373925
Теги:
Министерство культуры и туризма, радио, телевидение, Кыргызстан, Авланбек Жумабаев
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