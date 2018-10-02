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Президент вручил госнаграды выдающимся гражданам республики

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- Виктория Григоренко
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В резиденции "Ала-Арча" прошла церемония награждения госнаградами страны. Их вручил президент КР Сооронбай Жээнбеков. Среди награжденных - фермеры, крестьяне, предприниматели, рабочие, педагоги, врачи, работники социальной и культурной сфер, общественные и политические деятели. Об этом сообщает Информационный отдела Аппарата президента КР.

Глава государства отметил, что для него большая честь вручать сегодня государственные награды.

"Вы являетесь гордостью всего народа Кыргызстана и всей нашей страны. От всей души поздравляю вас с высокими государственными наградами! Кыргызстанцы равняются на вас, ваш пример вдохновляет нашу молодежь на достижение высоких целей. Ваш жизненный путь. Абсолютное большинство награждаемых - это те, которые уже завоевали почет и уважение общественности", - подчеркнул Жээнбеков.

Получили награды из рук главы КР 130 человек, среди которых: руководитель поискового движения "Наша Победа – Биздин Жениш", обозревателя газеты "Вечерний Бишкек" Светлана Лаптева, фельдшер медслужбы войсковой части 86123 Госцентра подготовки спасателей МЧС Чолпон Куренкеева, кинорежиссера Национальной киностудии "Кыргызфильм" им. Т. Океева Асель Жураеву, председателя общественного объединения "Ассоциация отечественных производителей" Бакыта Дегенбаева, депутату Жогорку Кенеша КР Айнуру Алтыбаева, депутат ЖК Мыктыбек Абдылдаев.


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URL: https://www.vb.kg/373926
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Мыктыбек Абдылдаев, Сооронбай Жээнбеков, награда, президент, Бишкек, Кыргызстан, Бакыт Дегенбаев, Светлана Лаптева, Асель Жураева
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