MegaCom наградил победителей конкурса "Твой ХАЙП"

В головном офисе компании MegaCom в торжественной обстановке были награждены финалисты и победители творческого конкурса "Твой ХАЙП".

Представители мобильного оператора связи поблагодарили участников за активность, креативные идеи и нестандартный подход к выполнению основного условия конкурса – снять видео и рассказать, что значит для автора слово "хайп". По результатам голосования победителем стал Сергей Купавский. За его видеоролик было отдано 430 голосов. Ему вручили главный приз – горный велосипед Cube Attention.

"Я являюсь абонентом MegaCom более 10 лет. И это вдвойне приятно получить такой замечательный подарок от родного мобильного оператора. В своем ролике я совершаю трюки и прыжки на велосипеде в горах. Меня спрашивали: "Зачем тебе еще один велосипед? Не многовато ли?". Раскрою секрет – у меня его не было, для съемок я попросил у друга. Теперь у меня есть свой собственный крутой велосипед, спасибо любимой компании", - поделился Сергей Купавский, победитель конкурса.

Остальные финалисты конкурса были отмечены приятными презентами в виде фирменной сувенирной продукции от MegaCom. Также в качестве презента участники выбрали номера категории "Золото" и получили полугодовую подписку на пакет "М" тарифа "ХАЙП".

"Я узнала о конкурсе из социальных сетей, но идеи для видео не было никакой. Как-то я шла по улице и увидела, как люди прыгали с "тарзанки" с большой высоты. Тогда и возникла мысль – почему бы не совместить приятное с полезным: поучаствовать в конкурсе и побороть свой страх. Прыгнула я с крыши высотой 44 метра. Я смогла преодолеть эту фобию, можно сказать, благодаря конкурсу от MegaCom", - отметила Оксана Сухно, автор самого экстремального видеоролика.

"Считаю, что MegaCom, организовав этот конкурс, заявил о себе, как о продвинутой и современной компании. Мне кажется, что MegaCom отличился и тем, что этот конкурс был максимально приближен к простым людям, далеким от творчества. Ведь в нем могли поучаствовать абсолютно все желающие", - поделился Жолболду Калмаматов, автор видеоролика, который вошел в тройку лучших работ.

После торжественного вручения подарков было сделано общая фотография на память. Представители сотового оператора выразили надежду, что собравшиеся будут и впредь активно участвовать в многочисленных конкурсах и акциях с ценными призами от MegaCom. Узнать о них можно на официальных страницах компании в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, Одноклассники.