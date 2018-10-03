Как стать послом Кыргызстана. Пошаговая инструкция

Ранее VB.KG писало о пустующих посольствах Кыргызстана за границей. Похоже, что спустя более двух лет пост Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в Казахстане, наконец, перестанет быть вакантным. Кандидатуру опытного дипломата, востоковеда Жээнбека Кулубаева уже одобрил комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности.

Но перед тем, как получить верительную грамоту от президента, Кулубаеву нужно пройти еще несколько процедур. VB.KG разбирается в том, как стать послом и представлять интересы Кыргызстана за границей.

Шаг1. Стать чиновником

Еще десять лет назад послами частенько становились оппозиционеры и заслуженные революционеры. Интересы Кыргызстана представляли журналисты Рина Приживойт, Замира Сыдыкова, а также политики Жаныш Рустембеков и Апас Жумагулов. В 2014 году в закон были внесены изменения. Теперь дипломатический ранг посла нельзя раздавать всем подряд – только карьерным и дипломатам, сотрудникам аппарата президента, правительства и Жогорку Кенеша.

Журналистам и политикам, чтобы уехать за границу в ранге посла, мало просто чем-то выделиться перед властью. Нужно пару лет поработать на государственной службе, причем на посту, связанном с международными отношениями.

Шаг 2. Получить одобрение президента

В положении о дипломатическом представительстве КР в иностранном государстве сказано, что именно МИД должен выбирать кандидатуру будущего посла. И только потом отправлять на стол президенту. Если глава государства одобрит кандидатуру, можно переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Получить одобрение депутатов

Комитет по международным делам, обороне и безопасности тоже должен рассмотреть кандидатуру посла Кыргызстана в другую страну. Кстати, сейчас из 17 членов комитета лишь у 4 есть образование в сфере международных отношений.

Шаг 4. Заручиться поддержкой иностранного государства

Посол должен получить одобрение не только в Кыргызстане, но и в стране, где он собирается работать. МИД иностранного государства рассматривает документы и кандидата, если будущий посол их устраивает, дают добро на его нащзначение.

Шаг 5. Вновь президент

Положение о диппредставительствах предписывает хранить в тайне от общественности имя будущего посла до тех пор, пока его не одобрят в иностранном государстве. Судя по всему, с назначением посла Кыргызстана в Казахстане Жээнбеком Кулубаевым произошло процедурное нарушение, и о его личности СМИ узнало раньше положенного. Обычно о назначениях представителей Кыргызстана в других странах узнают после того, как президент, получив согласие всех заинтересованных ветвей власти, подписывает указ о назначении.

Судя по некоторым персоналиям, которые возглавляют посольства Кыргызстана, складывается впечатление, что описанная схема работает далеко не всегда. К примеру, сложно представить, чтобы министр иностранных дел по своему разумению из всех возможных вариантов выбирал далеких от дипломатии людей и раздавал им в качестве благодарственного или утешительного приза теплые места в посольствах на полном обеспечении у государства.

VB.KG будет и дальше следить за работой МИД и разбираться в том, кто на самом деле ответственен за слабую политику Кыргызстана на международной арене.