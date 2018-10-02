Умер сатирик Роман Карцев, запомнившийся монологом про раков по пять рублей

Сегодня, 2 октября, в Москве умер сатирик, артист эстрады Роман Карцев. О смерти юмориста в социальной сети фейсбук сообщила супруга Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

По данным ТАСС Роман Андреевич скончался сегодня рано утром в Москве от инфаркта. Ему было 79 лет.

Роман Карцев запомнился зрителям своим юмористическим монологом про раков, которые вчера были по пять рублей, но большие, а сегодня по три, но маленькие.

Кроме того, он сыграл роли в таких картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

В память об артисте редакция VB.KG вспоминает самые запоминающиеся и остроумные фразы сатирика.

Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одим – он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь.

Сейчас все очень просто: не нужно думать или вдаваться в подробности, поржал – и пошел, как лошадь.

Чего больше всего хочется, когда влезаешь наверх? -

Плюнуть вниз.

Не можешь любить, сиди дружи.

У человека вычисляющего национальность, жизнь язвенника.

Все наслаждаются, а ему это нельзя, то нельзя.

Может быть вы не знаете, но в Одессе быстро поднятое не считается упавшим.