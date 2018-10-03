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Аскар Акаев выпустил новую книгу. Как она поможет Кыргызстану?

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- ВБ
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На сайте первого президента Кыргызстана опубликован краткий вариант монографии Академиков Аскара Акаева и Виктора Садовничего на тему мегапроекта "ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ".

"В статье дан анализ современного состояния товарных потоков и прогнозирование их роста в ходе реализации новой геоэкономической стратегии Китая "Один пояс – один путь", которая направлена на возрождение в XXI в. Великого Шёлкового пути. Для этого использованы регрессионные уравнения, описывающие экспорт и импорт во взаимной торговле КНР– Евросоюз, Россия–КНР, а также гравитационное уравнение Яна Тинбергена, впервые применившего в начале 1930-х годов математические методы к макроэкономическим проблемам. На основе искомых уравнений построены модели долгосрочного прогнозирования динамики взаимной торговли КНР–ЕС и РФ–ЕС и экономического развития этих стран", - говорится в рецензии к статье.

Упоминается вывод статьи, что "наилучшая стратегия для России – восстановление и наращивание торгово-экономических связей с Евросоюзом при активизации торгово-экономического сотрудничества с Китаем и другими странами АТЭС".

Простому обывателю материал будет вряд ли интересен - труд является сугубо научным. С ним можно ознакомиться по ссылке


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URL: https://www.vb.kg/373941
Теги:
Аскар Акаев, Китай, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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Комментарии
Райзап
03.10.2018, 12:50

научный труд первого беглого  возможно поможет улучшить быт народа, но не у нас где он является родоначальником масштабной коррупции которую и по сей день не могут обуздать........т...ю  мать

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