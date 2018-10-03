Погода
$ 68.66 - 69.00
€ 79.19 - 80.36

ОАО "Северэлектро" призывает потребителей оплатить имеющиеся долги

143  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В четверг, 4 октября, ОАО "Северэлектро" планирует за несвоевременные платежи дистанционно отключить в городе Бишкеке электроснабжение 13 тысяч 211 бытовых абонентов. Общая сумма задолженности этих потребителей составила более 8 млн. сомов.

Чтобы избежать неудобств, акционерное общество рекомендует абонентам соблюдать платежную дисциплину, своевременно оплачивая счета-извещения.

ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени.

Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI", "Quickpay", "UMAI", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Мобильник", кассах "Айыл Банка", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Напомним, электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373942
Теги:
долг, отключение электроэнергии, Кыргызстан, Северэлектро
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  