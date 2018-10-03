ОАО "Северэлектро" призывает потребителей оплатить имеющиеся долги

В четверг, 4 октября, ОАО "Северэлектро" планирует за несвоевременные платежи дистанционно отключить в городе Бишкеке электроснабжение 13 тысяч 211 бытовых абонентов. Общая сумма задолженности этих потребителей составила более 8 млн. сомов.

Чтобы избежать неудобств, акционерное общество рекомендует абонентам соблюдать платежную дисциплину, своевременно оплачивая счета-извещения.

ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени.

Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI", "Quickpay", "UMAI", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Мобильник", кассах "Айыл Банка", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Напомним, электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.