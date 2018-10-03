Гражданка Кыргызстана пыталась выехать в Таджикистан по чужому паспорту

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 2 октября 2018 г. в пункте пропуска "Кызыл-Бель-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана, пытавшуюся выехать в Таджикистан по чужому паспорту.

При прохождении пограничного контроля гражданка Кыргызстана Г.К. кызы, 1989 г.р., предъявила пограничному наряду паспорт, выданный на имя гражданки С.О., 1991 г.р.

При этом гражданка Г.К.кызы нервничала и волновалась, вызвав подозрения у пограничников. Кроме того, в ходе идентификации личности предъявительницы паспорта с фотографией в документе у пограничного наряда возникли сомнения в принадлежности паспорта гражданке Г.К.кызы.

Во время опроса она призналась в том, что использовала паспорт родственницы.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

Причины и мотивы такого поступка неизвестны.