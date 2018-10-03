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В Петербурге гражданин Узбекистана избил и выбросил знакомую с 16-го этажа

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- ВБ
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В Петербурге сотрудники правоохранительных органов Невского района города задержали мигранта из Средней Азии, гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве своей знакомой. Злоумышленник избил потерпевшую и выбросил в окно.

Как сообщили Gazeta.SPB в ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 16 апреля этого года в квартире одного из домов по улице Латышских Стрелков.

Во время ссоры со своей знакомой 28-летний приезжий из Узбекистана несколько раз ударил 23-летнюю девушку руками по голове, после чего выбросил ее из окна квартиры, расположенной на 16-ом этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По факту в отношении гражданина Узбекистана было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.


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URL: https://www.vb.kg/373946
Теги:
насилие, Россия, убийство, Узбекистан
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Комментарии
Гражданин
03.10.2018, 14:17

Все гражданам узбекистана комнату не сдаем выше 2го этажа)))

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