В Петербурге гражданин Узбекистана избил и выбросил знакомую с 16-го этажа

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов Невского района города задержали мигранта из Средней Азии, гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве своей знакомой. Злоумышленник избил потерпевшую и выбросил в окно.

Как сообщили Gazeta.SPB в ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 16 апреля этого года в квартире одного из домов по улице Латышских Стрелков.

Во время ссоры со своей знакомой 28-летний приезжий из Узбекистана несколько раз ударил 23-летнюю девушку руками по голове, после чего выбросил ее из окна квартиры, расположенной на 16-ом этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По факту в отношении гражданина Узбекистана было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.