Назначены новые прокуроры Бишкека и Оша

Бекмамат уулу Темирбек назначен прокурором Бишкека, а Кубат Абдраимов - прокурором Оша. Об этом сообщает ИА "Кабарлар" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры КР.

Также сообщается, что прокурором Ленинского района Бишкека назначили Марата Кулжабаева, Джети-Огузского района - Мирлана Аширбаева, Тонского района - Тилека Сарбагыш уулу.

Прокуратуру Кара-Кульджинского района возглавил Эмиль Аширбаев. Место погибшего заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова занял Суйун Мамыров.

Официального сообщения, подтверждающего все озвученные в СМИ кадровые перестановки, нет.