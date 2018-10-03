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Назначены новые прокуроры Бишкека и Оша

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- ВБ
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Бекмамат уулу Темирбек назначен прокурором Бишкека, а Кубат Абдраимов - прокурором Оша. Об этом сообщает ИА "Кабарлар" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры КР.

Также сообщается, что прокурором Ленинского района Бишкека назначили Марата Кулжабаева, Джети-Огузского района - Мирлана Аширбаева, Тонского района - Тилека Сарбагыш уулу.

Прокуратуру Кара-Кульджинского района возглавил Эмиль Аширбаев. Место погибшего заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова занял Суйун Мамыров.

Официального сообщения, подтверждающего все озвученные в СМИ кадровые перестановки, нет.


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URL: https://www.vb.kg/373949
Теги:
Генеральная прокуратура, кадры, назначение, Ош, Бишкек, Кыргызстан, Кубат Абдраимов, Марат Кулжабаев, Мирлан Аширбаев, Тилек Сарбагыш уулу, Эмиль Аширбаев, Суйун Мамыров, Торо Кожошов
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