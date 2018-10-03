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Чекисты выявили "мертвецов", которые периодически пересекают границу КР

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- ВБ
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В феврале 2017 года по инициативе ГКНБ КР была введена в эксплуатацию автоматизированная система "Единая система учета внешней миграции" (ЕСУВМ). С 1 сентября 2017 года по результатам плановых мероприятий по поэтапному внедрению различных компонентов ЕСУВМ официально начата работа портала "Электронная виза".

ЕСУВМ позволяет пополнять электронный банк данных фотографиями, биометрической информацией лиц и автотранспортных средств, пересекающих госграницу, результатами проверки по базам ограничений для выявления возможных нарушений с их стороны правил въезда/выезда.

При этом органы национальной безопасности на постоянной основе осуществляют анализ базы ЕСУВМ, направленных на выявление правонарушений в сфере внешней миграции.

В результате проводимых мероприятий были выявлены нарушения действующего законодательства со стороны иностранных граждан и установлены ряд фактов злоупотребления должностным положением со стороны отдельных военнослужащих ГПС КР, а также работников ГРС при Правительстве КР.

В частности, установлено, что при содействии военнослужащих ГПС КР иностранные граждане, нарушившие режим пребывания в стране, за определенное денежное вознаграждение систематически пересекали государственную границу.

Только по результатам данной работы с начала 2018 года органами следствия ГКНБ и Военной прокуратуры КР было возбуждено 10 уголовных дел в отношении военнослужащих ГПС КР по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.304, 315 и 363 УК КР (злоупотребление должностным положением, служебный подлог и нарушение правил несения пограничной службы).

Также за счет аналитических возможностей ЕСУВМ установлены факты ошибочного внесения сотрудниками ЗАГС в реестр умерших лиц граждан КР, которые систематически пересекают государственную границу КР.

Так, сотрудники Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС, выдали заграничный паспорт КР неизвестному лицу на основании общегражданского паспорта КР умершей гражданки Д.Г.

Также с использованием установочных данных умершего в 2015 году гражданина КР К.Д.А., неизвестное лицо систематически пересекало государственную границу КР и 16 октября 2015 года, в ДРТСиВС при ГРС было оформлено автотранспортное средство марки "Хонда – Эдикс".

В настоящее время ведутся проверочные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/373951
Теги:
ГКНБ, Госрегистр, ГРС, Погранслужба, граница, коррупция, нарушения, регистрация, Кыргызстан
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