ФУГИ передумал продавать "Мегаком"?

"Мегаком" должен остаться в Фонде управления государственной собственностью. Об этом сегодня, 3 октября, заявил глава ФУГИ Ренат Тулебердиев.

Ранее официальная позиция ведомства была противоположенной.

Руководство Фонда уверяло, что избавиться от мобильного оператора нужно как можно скорее, пока он не стал убыточным.

Новый руководитель ФУГИ, наоборот, обращает внимание на высокую прибыль компании и сильные позиции на рынке.

Эксперт, председатель комитета ТПП КР по вопросам промышленной политики, экспорта, инфраструктуры и ГЧП Кубат Рахимов рассказал VB.KG, что резкая смена позиции при определенных условиях может пойти на пользу как государству, так и сотовому оператору.

- Сейчас правительство владеет 100% акций компании. Если ведомство выйдет на фондовый рынок с этими акциями, это поможет убить сразу двух зайцев. Во-первых, появление столь крупного и рентабельного игрока даст толчок для развития местного фондового рынка. Во-вторых, "Альфа Телеком" (торговая марка "Мегаком") получит необходимые ей инвестиции, но не с внешнего, а с внутреннего рынка, - считает эксперт.

Он уверен, чтобы добиться нужного результата, ФУГИ не придется терять контрольный пакет акций и управление компанией.

- За акциями "Мегакома" выстроится очередь из желающих их приобрести. Государство недооценивает количество денег на руках у населения и не пользуется этим ресурсом, - заключил Кубат Рахимов.

Напомним, правительство предприняло несколько попыток продать 100% ЗАО "Альфа Телеком". Несмотря, что запрашиваемая цена с каждой новой попыткой опускалась, заключить сделку так и не удалось.