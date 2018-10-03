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ФУГИ передумал продавать "Мегаком"?

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- Екатерина Улитина
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"Мегаком" должен остаться в Фонде управления государственной собственностью. Об этом сегодня, 3 октября, заявил глава ФУГИ Ренат Тулебердиев.

Ранее официальная позиция ведомства была противоположенной.

Руководство Фонда уверяло, что избавиться от мобильного оператора нужно как можно скорее, пока он не стал убыточным.

Новый руководитель ФУГИ, наоборот, обращает внимание на высокую прибыль компании и сильные позиции на рынке.

Эксперт, председатель комитета ТПП КР по вопросам промышленной политики, экспорта, инфраструктуры и ГЧП Кубат Рахимов рассказал VB.KG, что резкая смена позиции при определенных условиях может пойти на пользу как государству, так и сотовому оператору.

- Сейчас правительство владеет 100% акций компании. Если ведомство выйдет на фондовый рынок с этими акциями, это поможет убить сразу двух зайцев. Во-первых, появление столь крупного и рентабельного игрока даст толчок для развития местного фондового рынка. Во-вторых, "Альфа Телеком" (торговая марка "Мегаком") получит необходимые ей инвестиции, но не с внешнего, а с внутреннего рынка, - считает эксперт.

Он уверен, чтобы добиться нужного результата, ФУГИ не придется терять контрольный пакет акций и управление компанией.

- За акциями "Мегакома" выстроится очередь из желающих их приобрести. Государство недооценивает количество денег на руках у населения и не пользуется этим ресурсом, - заключил Кубат Рахимов.

Напомним, правительство предприняло несколько попыток продать 100% ЗАО "Альфа Телеком". Несмотря, что запрашиваемая цена с каждой новой попыткой опускалась, заключить сделку так и не удалось.


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URL: https://www.vb.kg/373952
Теги:
Альфа Телеком, Фонд госимущества, госимущество, Кубат Рахимов, Мегаком
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Комментарии
Рэп
03.10.2018, 14:10

Отдайте его в аренду за очень большие деньги. Не стоит продавать.

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кыргыз
03.10.2018, 15:01

Времен СССР Министерство связи (ныне Кыргызтелеком) был самым прибыльным структурой, с появлением сотовых операторов Телеком стал не прибыльным предприятием, и ФУГИ почему не рассматривает вопроса объединения Мегаком с Кыргызтелекомом, в данном ситуации жестких требований со стороны государство и руководителя толкового менеджера и это предприятие будет прибыльным. В настоящее время практически все чиновники Правительства КР (администрация Правительства КР, Президента КР, министерства и ведомства ) пользуются услугами сотовых Компаний Билайн, Ошка и тд и соответственно финансируются с госказны тем самым  государственная средства  пополняет бюджет иностранных Компаний а не свою. Это вредительство смело можно сравнить с гос изменой     

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