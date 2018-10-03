Ротация прокуроров: Чтобы объективно бороться с преступностью и коррупцией

В Генеральной прокуратуре подтвердили VB.KG информацию о кадровых перестановках и сообщили, что соответствующий приказ глава ведомства Откурбек Джамшитов подписал накануне, 2 октября.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры КР Наргиза Куватова отметила, что решение было принято в связи с рекомендациями президента Сооронбая Жээнбекова о ротации кадров между регионами.

Она также подчеркнула, что назначенные сотрудники надзорных органов уже сегодня приступили к исполнению своих обязанностей на новых должностях.

- Бекмамат уулу Темирбек сам с юга, теперь он занял место прокурора Бишкека. А Кубат Абдраимов, наоборот, с севера, поэтому получил должность главы прокуратуры Оша. То же самое и по остальным назначения, - пояснила Куватова.

Напомним, в июле текущего года на встрече с жителями Таласа глава государства заявил о необходимости возобновления такой традиции, как ротация кадров. Причем начать стоит с правоохранительных органов.

"Приезжаю в районы, а там начальниками милиции, прокурорами работают в основном – до 80 % - местные кадры. Как они будут бороться с преступностью и коррупцией? Это отрицательно влияет на развитие государства", - высказался тогда президент.

Отметим, с 2013 года Бекмамат уулу Темирбек был первым заместителем Генерального прокурора страны. Кубат Абдраимов ранее работал заместителем прокурора Чуйской области. А вот Суйун Мамыров, назначенный на пустующее место в Ошской прокуратуре после гибели Торо Кожошова, пришел из прокуратуры Узгенского района.

Что касается скончавшегося Кожошова, то проверка по факту его смерти, которая зарегистрирована как суицид, до сих пор не дала каких-либо результатов.