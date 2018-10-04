Погода
$ 68.91 - 69.22
€ 78.82 - 79.85

Ветеран ОВД в своей книге раскрыл "тайны" о службе уголовного розыска КР

115  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне в городе Каракол состоялась презентация книги "Данктуу жол" ("Славный путь"), автором которого является ветеран ОВД Келгенбай Кооманов. Книга была написана им в честь 100-летия образования службы уголовного розыска. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он отметил, что в книге рассказывается об этапах создания, становления и развития органов уголовного розыска. В ней опубликованы биографические сведения о руководителях службы, воспоминания ветеранов. И, что интересно, большинство документов и фотографий публикуются впервые. А герои рассказов описанных в книге и сегодня активно участвуют в жизни милиции.

Начальник УВД Иссык-Кульской области Октябрь Урмамбетов отметил, что эта книга станет своеобразным пособием для молодых оперативников.

"Сегодня наш долг - это отдать честь и выразить свое уважение подразделению криминальной милиции, перед которым стоит важнейшая задача по охране населения. Тысячи уголовных дел и тысячи спасенных жизней - сотрудники розыска находятся на передней линии борьбы с преступностью, готовые защищать ваши права и ваши жизни каждую минуту", -отметил Урмамбетов.

На презентации присутствовали первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров, представители райгосадминистрации и ветераны ОВД области.

Кроме того, ко Дню уголовного розыска в Караколе прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников ОВД.

По словам руководителя пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбека Усубакунова, цель данного мероприятия - повышение спортивного мастерства сотрудников, пропаганда здорового образа жизни и спорта.

В состязаниях приняли участие 8 команд, которые были сформированы из числа сотрудников оперативно-следственных подразделений, центрального аппарата управления, других служб и ветеранов ОВД области.

По итогам игры первое место заняла сборная команда отряда специальных операций УВД Иссык-Кульской области, второе – ветераны ОВД области, третье – ОВД г. Каракол.

По номинации "Лучший вратарь" - был награжден ветеран Аскар Омурчиев, "Лучший нападающий" - оперуполномоченный СКМ ОВД Ак-Суйского района Азамат Дамиров, "Лучший защитник" - оперуполномоченный СКМ ОВД г. Балыкчы Турат Акматбеков и "Лучший игрок" - заместитель начальника ОВД Жети-Огузского района Руслан Мамбетов.

Всем командам занявшие почетные места и лучшим игрокам были вручены грамоты и ценные подарки. Команде победителей был передан переходящий кубок УВД Иссык-Кульской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373961
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, книги, правительство, праздник, спорт, футбол, Уголовный кодекс, Сталбек Усубакунов, Октябрь Урмамбетов, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  