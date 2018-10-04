Ветеран ОВД в своей книге раскрыл "тайны" о службе уголовного розыска КР

Накануне в городе Каракол состоялась презентация книги "Данктуу жол" ("Славный путь"), автором которого является ветеран ОВД Келгенбай Кооманов. Книга была написана им в честь 100-летия образования службы уголовного розыска. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он отметил, что в книге рассказывается об этапах создания, становления и развития органов уголовного розыска. В ней опубликованы биографические сведения о руководителях службы, воспоминания ветеранов. И, что интересно, большинство документов и фотографий публикуются впервые. А герои рассказов описанных в книге и сегодня активно участвуют в жизни милиции.

Начальник УВД Иссык-Кульской области Октябрь Урмамбетов отметил, что эта книга станет своеобразным пособием для молодых оперативников.

"Сегодня наш долг - это отдать честь и выразить свое уважение подразделению криминальной милиции, перед которым стоит важнейшая задача по охране населения. Тысячи уголовных дел и тысячи спасенных жизней - сотрудники розыска находятся на передней линии борьбы с преступностью, готовые защищать ваши права и ваши жизни каждую минуту", -отметил Урмамбетов.

На презентации присутствовали первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров, представители райгосадминистрации и ветераны ОВД области.

Кроме того, ко Дню уголовного розыска в Караколе прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников ОВД.

По словам руководителя пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбека Усубакунова, цель данного мероприятия - повышение спортивного мастерства сотрудников, пропаганда здорового образа жизни и спорта.

В состязаниях приняли участие 8 команд, которые были сформированы из числа сотрудников оперативно-следственных подразделений, центрального аппарата управления, других служб и ветеранов ОВД области.

По итогам игры первое место заняла сборная команда отряда специальных операций УВД Иссык-Кульской области, второе – ветераны ОВД области, третье – ОВД г. Каракол.

По номинации "Лучший вратарь" - был награжден ветеран Аскар Омурчиев, "Лучший нападающий" - оперуполномоченный СКМ ОВД Ак-Суйского района Азамат Дамиров, "Лучший защитник" - оперуполномоченный СКМ ОВД г. Балыкчы Турат Акматбеков и "Лучший игрок" - заместитель начальника ОВД Жети-Огузского района Руслан Мамбетов.

Всем командам занявшие почетные места и лучшим игрокам были вручены грамоты и ценные подарки. Команде победителей был передан переходящий кубок УВД Иссык-Кульской области.