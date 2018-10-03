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В столице начинаются осенние ярмарки!

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- ВБ
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В Бишкеке с 6 октября начнут свою работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Ярмарки пройдут в трех районах города.

- В Свердловском районе покупателей ждут на пересечении улиц Т. Айтматова и Мамбетова;

- В Ленинском районе ярмарка, поражающая разнообразием различных товаров, развернётся на пересечении улиц Айни и Бакаева;

- В Октябрьском районе свежие овощи и фрукты можно будет приобрести по улице Н. Жетикашкаева (от улицы Токомбаева до улицы Айтиева).

Ярмарки будут проводиться каждую субботу и воскресенье с семи часов утра до четырех часов дня.

Мэрия города Бишкек приглашает жителей Бишкека посетить ярмарки и купить экологически чистые овощи и фрукты, молочную и мясную продукцию по приемлемым ценам.


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URL: https://www.vb.kg/373963
Теги:
мясо-молочная продукция, сельское хозяйство, ярмарка, Бишкек
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