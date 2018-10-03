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Жеенбеков: принимать самый большой парламентский форум - большая честь

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 октября, принял участие в церемонии открытия осеннего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в государственной резиденции "Ала-Арча" и выступил в приветственной речью.

Текст выступления Главы государства:

"Уважаемые члены парламентских делегаций!

Дамы и господа!

Добро пожаловать на кыргызскую землю!

Мы рады приветствовать вас в Бишкеке на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Для Кыргызской Республики, избравшей парламентскую демократию, принимать самый крупный в мире международный парламентский форум, является почетной миссией.

В Кыргызстане впервые проходит столь представительная конференция парламентариев государств-участников ОБСЕ.

Во-первых, проведение в Кыргызстане международного форума парламентариев такого масштаба будет способствовать укреплению парламентаризма в нашей стране.

Во-вторых, позволит парламентским делегациям государств-участников ОБСЕ познакомиться с нашей страной и увидеть достигнутый уровень развития демократии.

Кроме того, это дает прекрасную возможность ознакомить широкую общественность Кыргызстана о деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Уважаемые парламентарии!

За короткий исторический отрезок времени в Кыргызстане произошли важные события.

Свободолюбивый народ, прошедший много испытаний, превыше всего ставит мир, единство, независимость и честь народа. Мы избрали демократический путь в соответствии со своей историей, культурой и чаяниями народа.

В Кыргызстане мирная передача власти в 2017 году стала очень важным шагом на пути демократического развития.

Пользуясь случаем, хочу отметить и выразить благодарность ОБСЕ и нашим партнерам по Организации, которые внесли ощутимый вклад в совершенствование выборной системы страны.

В настоящее время в Кыргызстане наблюдаются социальная и политическая стабильность. Развивается парламентская демократия. Продолжается борьба с коррупцией.

Тем не менее, для дальнейшего продвижения вперед по пути политической модернизации, поступательного и устойчивого развития экономики, нам необходимо переосмыслить роль и механизмы государственного управления в соответствии с реалиями нынешнего времени.

В стране проводятся среднесрочные политические реформы, в том числе проводится серьезная реформа судебной системы и в силовых структурах государства.

В целях достижения долгосрочного социально-экономического развития страны разработана Национальная стратегия развития Кыргызстана до 2040 года. На основе этой стратегии мы сможем достойно преодолеть вызовы современности.

Мы строим справедливую, развитую и высокотехнологичную страну с развитыми городами и регионами, где каждый гражданин будет чувствовать себя под защитой государства и уверенно смотреть в будущее.

Уважаемые участники форума!

Тема сегодняшней осенней сессии "Продвижение диалога в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами".

Мы высоко ценим эффективную платформу Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству Европы для обсуждения актуальных вопросов Евразийской и глобальной безопасности.

Для нашего региона обеспечение безопасности и сотрудничества является очень актуальным.

Кыргызстан рассматривает устойчивое развитие и обеспечение стабильности важным инструментом укрепления всего спектра сотрудничества в Центральной Азии.

Можно с удовлетворением отметить, что наше сотрудничество имеет положительную динамику и выходит на принципиально новый уровень.

Становится традиционным проведение встреч глав государств и глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии, на которых обсуждается текущее состояние и перспективы сотрудничества между странами.

Кыргызская сторона считает, что нет альтернативы решению вопросов путем сотрудничества и разностороннего диалога.

Дамы и господа!

Говоря о вызовах стабильности и устойчивому развитию нашего региона, в первую очередь необходимо отметить угрозы безопасности, которые актуальны для всех государств ОБСЕ.

Приходится с сожалением констатировать, что терроризм и насильственный экстремизм продолжают подрывать международный мир и безопасность, усугубляя конфликты и дестабилизируя целые регионы.

Рост террористических актов в мире и в регионе ОБСЕ уже сигнализирует о том, что общий враг у наших ворот.

В этой связи считаем весьма актуальным и своевременным обсуждение вопросов по предотвращению насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму.

Незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег для финансирования террористических структур, стало проблемой регионального и глобального характера, не знающей границ.

Ухудшение международной обстановки, в связи с ростом террористической угрозы, диктует необходимость углубления взаимодействия и консолидации усилий в рамках ОБСЕ.

Уважаемые парламентарии!

Актуальным на повестке остается кризис доверия в Организации.

Кыргызстан надеется, что открытый и честный диалог в рамках ОБСЕ будет способствовать восстановлению доверия между странами для тесного взаимодействия.

Мы вновь подтверждаем свою приверженность к сохранению уникального характера ОБСЕ в качестве инклюзивной платформы для равноправного межгосударственного диалога, основанного на принципе консенсуса.

Обеспечение всеобщей безопасности требует от нас консолидации наших усилий и согласованных действий.

Всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности является идеальной основой для парламентского диалога.

Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ предоставляет нам возможность принять во внимание различные вопросы, работая над ними на региональном, национальном и международном уровнях во имя стабильности и безопасности наших стран.

Желаю успешной работы всем участникам осеннего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и плодотворных дискуссий.

Спасибо за внимание".


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URL: https://www.vb.kg/373965
Теги:
ОБСЕ, парламент, президент, Кыргызстан, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков
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