Жеенбеков: принимать самый большой парламентский форум - большая честь

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 октября, принял участие в церемонии открытия осеннего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в государственной резиденции "Ала-Арча" и выступил в приветственной речью.
Текст выступления Главы государства:
"Уважаемые члены парламентских делегаций!
Дамы и господа!
Добро пожаловать на кыргызскую землю!
Мы рады приветствовать вас в Бишкеке на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Для Кыргызской Республики, избравшей парламентскую демократию, принимать самый крупный в мире международный парламентский форум, является почетной миссией.
В Кыргызстане впервые проходит столь представительная конференция парламентариев государств-участников ОБСЕ.
Во-первых, проведение в Кыргызстане международного форума парламентариев такого масштаба будет способствовать укреплению парламентаризма в нашей стране.
Во-вторых, позволит парламентским делегациям государств-участников ОБСЕ познакомиться с нашей страной и увидеть достигнутый уровень развития демократии.
Кроме того, это дает прекрасную возможность ознакомить широкую общественность Кыргызстана о деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Уважаемые парламентарии!
За короткий исторический отрезок времени в Кыргызстане произошли важные события.
Свободолюбивый народ, прошедший много испытаний, превыше всего ставит мир, единство, независимость и честь народа. Мы избрали демократический путь в соответствии со своей историей, культурой и чаяниями народа.
В Кыргызстане мирная передача власти в 2017 году стала очень важным шагом на пути демократического развития.
Пользуясь случаем, хочу отметить и выразить благодарность ОБСЕ и нашим партнерам по Организации, которые внесли ощутимый вклад в совершенствование выборной системы страны.
В настоящее время в Кыргызстане наблюдаются социальная и политическая стабильность. Развивается парламентская демократия. Продолжается борьба с коррупцией.
Тем не менее, для дальнейшего продвижения вперед по пути политической модернизации, поступательного и устойчивого развития экономики, нам необходимо переосмыслить роль и механизмы государственного управления в соответствии с реалиями нынешнего времени.
В стране проводятся среднесрочные политические реформы, в том числе проводится серьезная реформа судебной системы и в силовых структурах государства.
В целях достижения долгосрочного социально-экономического развития страны разработана Национальная стратегия развития Кыргызстана до 2040 года. На основе этой стратегии мы сможем достойно преодолеть вызовы современности.
Мы строим справедливую, развитую и высокотехнологичную страну с развитыми городами и регионами, где каждый гражданин будет чувствовать себя под защитой государства и уверенно смотреть в будущее.
Уважаемые участники форума!
Тема сегодняшней осенней сессии "Продвижение диалога в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами".
Мы высоко ценим эффективную платформу Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству Европы для обсуждения актуальных вопросов Евразийской и глобальной безопасности.
Для нашего региона обеспечение безопасности и сотрудничества является очень актуальным.
Кыргызстан рассматривает устойчивое развитие и обеспечение стабильности важным инструментом укрепления всего спектра сотрудничества в Центральной Азии.
Можно с удовлетворением отметить, что наше сотрудничество имеет положительную динамику и выходит на принципиально новый уровень.
Становится традиционным проведение встреч глав государств и глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии, на которых обсуждается текущее состояние и перспективы сотрудничества между странами.
Кыргызская сторона считает, что нет альтернативы решению вопросов путем сотрудничества и разностороннего диалога.
Дамы и господа!
Говоря о вызовах стабильности и устойчивому развитию нашего региона, в первую очередь необходимо отметить угрозы безопасности, которые актуальны для всех государств ОБСЕ.
Приходится с сожалением констатировать, что терроризм и насильственный экстремизм продолжают подрывать международный мир и безопасность, усугубляя конфликты и дестабилизируя целые регионы.
Рост террористических актов в мире и в регионе ОБСЕ уже сигнализирует о том, что общий враг у наших ворот.
В этой связи считаем весьма актуальным и своевременным обсуждение вопросов по предотвращению насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму.
Незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег для финансирования террористических структур, стало проблемой регионального и глобального характера, не знающей границ.
Ухудшение международной обстановки, в связи с ростом террористической угрозы, диктует необходимость углубления взаимодействия и консолидации усилий в рамках ОБСЕ.
Уважаемые парламентарии!
Актуальным на повестке остается кризис доверия в Организации.
Кыргызстан надеется, что открытый и честный диалог в рамках ОБСЕ будет способствовать восстановлению доверия между странами для тесного взаимодействия.
Мы вновь подтверждаем свою приверженность к сохранению уникального характера ОБСЕ в качестве инклюзивной платформы для равноправного межгосударственного диалога, основанного на принципе консенсуса.
Обеспечение всеобщей безопасности требует от нас консолидации наших усилий и согласованных действий.
Всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности является идеальной основой для парламентского диалога.
Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ предоставляет нам возможность принять во внимание различные вопросы, работая над ними на региональном, национальном и международном уровнях во имя стабильности и безопасности наших стран.
Желаю успешной работы всем участникам осеннего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и плодотворных дискуссий.
Спасибо за внимание".