Погода
$ 68.91 - 69.22
€ 78.82 - 79.85

Новые члены кабмина поклялись честно и добросовестно служить народу КР

64  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 4 октября, на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония присяги новых членов правительства.

Они поклялись свято соблюдать Конституцию КР и ее законы; честно и добросовестно выполнять свои обязанности и служить народу Кыргызстана.

Напомним, ранее были назначены:

Асымбеков Шамиль Уметович - руководителем аппарата правительства – министром КР

Джаманкулов Марат Тургунбаевич - министром юстиции КР

Осмонбетов Эмиль Кубатович - председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

В мероприятии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373969
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, правительство, президент, присяга, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эмиль Осмонбетов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  