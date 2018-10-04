Новые члены кабмина поклялись честно и добросовестно служить народу КР

Сегодня, 4 октября, на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония присяги новых членов правительства.
Они поклялись свято соблюдать Конституцию КР и ее законы; честно и добросовестно выполнять свои обязанности и служить народу Кыргызстана.
Напомним, ранее были назначены:
Асымбеков Шамиль Уметович - руководителем аппарата правительства – министром КР
Джаманкулов Марат Тургунбаевич - министром юстиции КР
Осмонбетов Эмиль Кубатович - председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.
В мероприятии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.