Новые члены кабмина поклялись честно и добросовестно служить народу КР

Сегодня, 4 октября, на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония присяги новых членов правительства.

Они поклялись свято соблюдать Конституцию КР и ее законы; честно и добросовестно выполнять свои обязанности и служить народу Кыргызстана.

Напомним, ранее были назначены:

Асымбеков Шамиль Уметович - руководителем аппарата правительства – министром КР

Джаманкулов Марат Тургунбаевич - министром юстиции КР

Осмонбетов Эмиль Кубатович - председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

В мероприятии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.