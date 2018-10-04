"Мобильник" и сотовых операторов обвинили в "сговоре"

Ну так звоните с городского номера. Кто вас заставлял звонить с мобильного на городской? Сейчас у всех компаний кроме городского номера есть еще и мобильный. Мобильник и Акнет в том числе. Номера указаны на их сайтах. А цены такие на звонки устанавливает отнюдь не Мобильник, а сами операторы связи. Вот там точно есть сговор. А то что трубку не брали, так сами же написали, что был сбой, и таких как вы туда звонили наверно сотни человек, вот оператор и не успевал.
Да и вообще давно можно было завести себе счет в том же Мобильнике (или в другой платежной системе) и платить с программы на смартфоне без комиссии. 21 век на дворе, а народ все платит через терминалы или вообще через загрузку единиц в магазинах.