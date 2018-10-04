"Мобильник" и сотовых операторов обвинили в "сговоре"

Сегодня я решил пополнить баланс через терминал Мобильник,но не смог,так как все время происходила ошибка связи. Я решил позвонить оператору по телефону 0312-976739 и выяснить причину сбоя. Но не тут то было. Я звонил со своего сотового телефона. Вы знаете, сколько стоит позвонить на городской телефон с сотового? Так вот, на том конце автоответчик сообщил, что я на очереди, ждите, спасибо за терпение.

И это повторялось периодически, с интервалом полминуты в течение пяти минут. Оператор мне так и не ответил. Представляете, сколько денег с моего баланса ушло в карман сотового оператора? 5 минут умножаем на 3,5 сом и получается 17,5 сом я просто так подарил дяде. Я так понял, у них т.е. у Мобильника, договоренность с операторами не брать трубку или брать по истечении определенного времени. Также обстоят дела и при звонке в Акнет. Бессовестно это. Нельзя так оказывать услуги. И это всегда так.

Народную новость прислал Болотбек