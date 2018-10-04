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"Мобильник" и сотовых операторов обвинили в "сговоре"

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- ВБ
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Сегодня я решил пополнить баланс через терминал Мобильник,но не смог,так как все время происходила ошибка связи. Я решил позвонить оператору по телефону 0312-976739 и выяснить причину сбоя. Но не тут то было. Я звонил со своего сотового телефона. Вы знаете, сколько стоит позвонить на городской телефон с сотового? Так вот, на том конце автоответчик сообщил, что я на очереди, ждите, спасибо за терпение.

И это повторялось периодически, с интервалом полминуты в течение пяти минут. Оператор мне так и не ответил. Представляете, сколько денег с моего баланса ушло в карман сотового оператора? 5 минут умножаем на 3,5 сом и получается 17,5 сом я просто так подарил дяде. Я так понял, у них т.е. у Мобильника, договоренность с операторами не брать трубку или брать по истечении определенного времени. Также обстоят дела и при звонке в Акнет. Бессовестно это. Нельзя так оказывать услуги. И это всегда так.

Народную новость прислал Болотбек


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URL: https://www.vb.kg/373971
Теги:
Интернет, Акнет, Мобильник
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Комментарии
Moto Mototo
04.10.2018, 12:03
Карма: +43
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Плюсов: 62
Минусов: 19
Комментариев: 140

Ну так звоните с городского номера. Кто вас заставлял звонить с мобильного на городской? Сейчас у всех компаний кроме городского номера есть еще и мобильный. Мобильник и Акнет в том числе. Номера указаны на их сайтах. А цены такие на звонки устанавливает отнюдь не Мобильник, а сами операторы связи. Вот там точно есть сговор. А то что трубку не брали, так сами же  написали, что был сбой, и таких как вы туда звонили наверно сотни человек, вот оператор и не успевал.

Да и вообще давно можно было завести себе счет в том же Мобильнике (или в другой платежной системе) и платить с программы на смартфоне без комиссии. 21 век на дворе, а народ все платит через терминалы или вообще через загрузку единиц в магазинах.

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