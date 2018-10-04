"Бакай Банк" поздравил своего 105-летнего вкладчика с днем пожилых людей

Сотрудники ОАО "Бакай Банк" поздравили своего 105-летнего вкладчика Джурабая Ашурова с Международным днем пожилых людей. Он проживает в Базар-Коргонском районе, у него 4 сына, 2 дочери, 30 внуков и 60 правнуков. Джурабай Ашуров уже много лет является достопочтенным клиентом "Бакай Банка".

Помнить, чтить и уважать старшее поколение испокон веков считается традиционной особенностью азиатских ценностей. Вот, и 1 октября, в Международный день пожилых людей, следуя этическим традициям и корпоративной социальной ответственности, ОАО "Бакай Банк" решил уважить своего самого старейшего вкладчика Джурабая Ашурова. Заместитель управляющего Джалал-Абадского филиала ОАО "Бакай Банк" Таалайбек Кыргызбаев и сотрудники компании приехали к нему домой и лично от всего руководства банка пожелали здоровья, жизненной энергии и оптимизма.

"Спасибо вам за внимание. Всегда, когда захожу в "Бакай Банк" меня очень тепло встречают как самого уважаемого клиента. Банк хорошо работает, все устраивает. Желаю процветанию вашему банку, всего самого наилучшего", - сказал Джурабай Ашуров.

Его сын Кадырбек Ашуров также выразил благодарность за поздравление с международным днем пожилых людей. "Мой отец прожил век, рады, что у него хорошее здоровье, нам очень приятно, что такие партнеры как "Бакай Банк" всегда заботятся о нем, спрашивают о его здоровье", - добавил он.

"Мы от всей души и от всего коллектива "Бакай Банка" поздравляем нашего уважаемого клиента с международным днем пожилых людей. Это наш очень хороший клиент, который пользуется нашими услугами уже много лет. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, счастья", - отметил Таалайбек Кыргызбаев.

Международный день пожилых людей - отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.