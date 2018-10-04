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ГКНБ: Пресечен международный наркоканал, проходящий через Кыргызстан

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- ВБ
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3 октября 2018 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен международный канал переправки наркотических средств афганского происхождения из соседней республики через территорию Кыргызстана в страны СНГ.

Так, при перевозке 12 кг 810 гр афганского чарса с поличным задержан организатор наркоканала иностранный гражданин "Б.А.".

По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст.247 ч.3 п.4 УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/373975
Теги:
Афганистан, наркотики, Кыргызстан, ГКНБ, СИЗО
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