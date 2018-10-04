ГКНБ: Пресечен международный наркоканал, проходящий через Кыргызстан

3 октября 2018 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен международный канал переправки наркотических средств афганского происхождения из соседней республики через территорию Кыргызстана в страны СНГ.

Так, при перевозке 12 кг 810 гр афганского чарса с поличным задержан организатор наркоканала иностранный гражданин "Б.А.".

По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст.247 ч.3 п.4 УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства.