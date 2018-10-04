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О чем предупредил президент Жээнбеков новых чиновников?

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 октября, принял участие в церемонии принесения присяги новыми членами Правительства на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил новых членов Правительства, особо отметив их ответственность перед государством и народом. "Все участники сегодняшнего заседания несут ответственность перед народом и всегда на виду. Каждый ваш шаг, все ваши дела находятся под пристальным контролем народа. И не стоит об этом забывать" - подчеркнул он и отметил, что в последнее время поведение некоторых должностных лиц исполнительной власти бросило тень на власть в целом и вызвало негативное отношение общественности к государственным служащим.

"Народ судит о власти не только по нашей работе, но и по поведению чиновников", - подчеркнул Президент, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной ветвей власти.

Глава государства призвал членов Правительства не нарушать данной ими клятвы.

"Присяга является священной - ее ноша тяжела, а ответственность высока. Издревле наш народ особо относился к клятве, присяге. В истории суверенного Кыргызстана, вы сами знаете, что случилось с теми, кто не понял всю ответственность данных им клятв. Будьте верны своей присяге!", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства призвал все ветви власти работать слаженно в интересах Кыргызстана, пожелав Жогорку Кенешу и Правительству успехов в их деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/373976
Теги:
парламент, правительство, президент, Лунара Мамытова, Каденова Зууракан, скандал, Сооронбай Жээнбеков
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