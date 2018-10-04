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Кто круче - депутаты парламента, или министры?

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- Оксана Гут
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Сегодня, 4 октября, на заседании Жогорку Кенеша после принятия присяги новых членов правительства, депутаты заговорили о кадровой политике. Мол, вновь она подвергается критики экспертов и общественности. Как решить эту проблему знает нардеп от "Онугуу-Прогресс" Тынчтык Шайназаров. Он заявил, что лучшие министры, мэры городов и в принципе госуправленцы – находятся среди 120 парламентариев.

"Я предлагаю премьер-министру привлекать на высокие посты депутатов Жогорку Кенеша. Среди 120 представителей 6-ти фракций есть сильные кадры – хорошие специалисты, которые честно трудились на заводах, отчисляли и отчисляют налоги в бюджет. Среди нас есть достойные, которые не будут брать взятки, потому что даже не знают, что это такое", - на полном серьезе заявил Шайназаров.

Судить о том, насколько парламентарий и его коллеги действительно "хорошие специалисты" и взяток не берут, мы не будем. А вот насколько благородны мотивы депутатов, желающих попасть в министерское кресло, VB.KG решило узнать у эксперта по государственному управлению Шерадила Бактыгулова. В беседе с корреспондентом он заявил, что все более прозаичней.

- Должность министра – это большой лакомый кусочек. И спрос на нее увеличился после того, как в 2004 году была отменена норма закона "О госслужбе", согласно которой министр не имел права распоряжаться финансами и кадровыми ресурсами ведомства. И сейчас есть очень много вполне законных лазеек, которые дают министрам единоличные привилегии. И их гораздо больше, чем у депутатов парламента. Ведь депутаты сидят только в Жогорку Кенеше. А у министров есть подведомственные организации, территориальные подразделения в каждом уголке республики. Где есть их подчиненные, они готовятся к их приезду, встречают, возят на машинах и т.д., - пояснил эксперт.

Заработная плата министра не должна оцениваться только деньгами, отметил он. Все стоит рассматривать в купе: и расходы на транспорт, и на сотовую связь, и на медицинское обслуживание, и на курортно-санаторное лечение. Причем не только на самого главу ведомства, но и на членов его семьи.

- По документам у министра одна, ну или две машины. А на самом деле он и его семья пользуется 5-6 ведомственными авто. Вот скажем, джип Toyota Land Cruiser числится за Ошским управлением министерства, а по документам она из Оша с водителем командирована в Бишкек. Где используется министром и его семьей. Или такая приятная мелочь, как бесплатная путевка на отдых в пик сезона. Для сравнения - когда я работал преподавателем в МУКе, за 2 года нам предложили 1 путевку в декабре на весь коллектив из 40 человек. Или командировочные расходы, однодневный размер которых может достигать месячной зарплаты учителя средней школы, - перечисляет Шерадил Бактыгулов.

И это еще не все плюсы от министерского кресла, о которых, конечно, знают депутаты Жогорку Кенеша. В том числе возможность получения госнаград и персональной пенсии.

Бактыгулов отметил, что в правительстве, в системе местного самоуправления есть кадры, достойные занимать более высокие места. А депутаты и экс-депутаты назначались на посты и ранее. Но государство как было в категории "развивающихся стран, так и осталось там.

Кроме того, сказал эксперт, депутатский корпус достаточно вовлечен в создание качественного и эффективного правительства. Ведь он одобряет предложенные кандидатуры. Но не стоит допускать того, чтобы Жогорку Кенеш стал отделом кадров всего Кыргызстана. И чтобы при этом назначения на должности были по принципу личной преданности депутату.

- Мы знаем, что депутаты в каждом созыве принимают к себе в качестве помощников, консультантов тех, кто на профессиональную госслужбу бы не прошел. Потом получив чин госслужащего, определенный стаж, парламентарии начинают их продвигать дальше. К примеру, начальником районной налоговой инспекции. Один депутат в прошлом созыве сменил за 2 года порядка 50 помощников. Отработав 1-3 месяца их потом "рекомендовали" на разные уровни госслужбы, госуправления. И, как правило, те не справлялись с возложенными обязанностями. Участвовали в серых, коррупционных схемах и т.п., - рассказал Шерадил Джумадилович.

И заключил, "чтобы страна развивалась, нам нужны профессиональные управленцы, а не назначенцы по политическим мотивам".


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URL: https://www.vb.kg/373979
Теги:
назначение, правительство, Кыргызстан, политика, мэр, Жогорку Кенеш, Тынчтыкбек Шайназаров, Шерадил Бактыгулов
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Комментарии
ятожехочу
04.10.2018, 15:46

я тоже хочу стать депутатам. не по заслугам и наработкам для государства, просто за партийный взнос и дождавшись своей очереди в списке. а потом стрельнуть в министры.

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Мика Мамаев
04.10.2018, 15:55
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ятожехочу

я тоже хочу стать депутатам. не по заслугам и наработкам для государства, просто за партийный взнос и дождавшись своей очереди в списке. а потом стрельнуть в министры.

))),,,Для этого надо продать совесть,стать быдлом думающим только о себе,,,готов?

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