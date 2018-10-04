Под видом туристов из Китая в Кыргызстан может хлынуть дешевая рабочая сила

В одностороннем порядке отменить визовый режим для туристов из Китая на заседании Жогорку Кенеша предложила депутат Махабат Мавлянова.

Народная избранница уверена, что послабление визового режима будет способствовать увеличению потока туристов из КНР и росту благосостояния кыргызстанцев.

- У нас хороший туристический потенциал, который нужно развивать. Россия и Казахстан в течение многих лет работают по безвизовой системе для туристов из Китая. Почему мы не можем использовать этот потенциал в сфере туризма? – задалась вопросом Мавлянова.

При этом депутат не уточнила, что перечисленные ею страны отменили туристические визы для граждан Китая в двухстороннем порядке, то есть и казахстанцы, и россияне также не оформляют визу для отдыха в Китае. У нас же ситуация другая.

- Уже несколько лет для кыргызстанцев максимально усложнен визовый режим с Китаем. И судя по всему, ситуация в скором времени вряд ли изменится. Мавляновой стоило бы попытаться решить эту проблему, а не заниматься популизмом, - прокомментировал VB.KG политолог Игорь Шестаков.

Он добавил, что, скорее всего, послабление визового режима с Китаем не будет существенно сказываться на экономике Кыргызстана.

- Зато под видом туристов в Кыргызстан легко могут приехать нелегальные рабочие из приграничных с КР областей Китая. Они быстро потеснят местное население на рынке труда, так как согласны работать за меньшие деньги, - считает Шестаков.