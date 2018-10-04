Погода
$ 68.91 - 69.22
€ 78.82 - 79.85

У тысячи кыргызстанцев "исчезла" прописка?

646  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Живописный рассказ отечественной писательницы Дианы Светличной о паспортном контроле в Москве и Бишкеке, спасительных ушах и исчезнувшей прописке. Хотелось бы сказать, что это художественный вымысел, но Диана просто очень красиво описала некрасивые проблемы.

Читаем:

В Шереметьево граждан с киргизскими паспортами просят встать в специальную очередь. Люди с детьми, тюками и страхом в глазах жмутся друг к другу, шепчутся "опять какая-нибудь заварушка с поддельными паспортами?", "снова террорист с нашим гражданством?"

Мою пластиковую карточку вертят в руках, прищуриваются, рассматривают мой нос. Я переминаюсь с ноги на ногу, чувствую себя низшей формой жизни.

- Чей это документ? – спрашивает меня приятный молодой человек в погонах.

- Мой, -- неуверенно отвечаю я.

- Это не вы на фотографии, - констатирует без эмоций, как будто я сама не знаю, что десять лет для женщины -- это уже другая женщина.

- Вообще-то - я, - отвечаю с горечью.

- Покажите уши! - говорит скороговоркой.

- Что? - глохну я в самый неподходящий момент.

- Уберите волосы и покажите свои уши! – повторяет громко и медленно. Я краснею, никак не могу собрать внезапно наэлектризовавшуюся шевелюру, наконец, справляюсь, чувствую себя коровой на ярмарке.

- Вот, теперь вижу, что это вы! – почти дружелюбно говорит мне работник будки.

"Спасибо вам, уши!", - бормочу я себе под нос и прячу свой дорогой документ подальше от злых людей.

По возвращении в Бишкек на паспортном контроле обычная толчея и детский плач. Очередь, где крупные и сильные особи в голове состава, а немощные и больные в хвосте – как квинтэссенция бытия.

- Все, у кого биометрические паспорта, пройдите к аппарату! – отвлекает толпу девушка в пограничной форме. И часть толпы, как море во время отлива, схлынивает и образует новую толпу у аппарата.

- Да ни фига он не считывает! – раздается рев из новой толпы. Но последние, как было сказано в Книге, стали первыми и хозяевам биометрических грамот ничего не остается как соединиться со слабыми и ждать своего часа.

- У вас заканчивается срок паспорта, - сообщает мне человек на контроле вместо того, чтобы улыбнуться и сказать "добро пожаловать домой!"

Впереди у меня много планов и кроме прочего командировка. Как не отодвигай встречу с судьбой, но паспорт нужно менять. Чистилище – ЦОН, здрасьте!

Кыргызстан как бы идет в ногу со временем, все говорят про цифру и новые технологии, только на деле все чуть-чуть по-другому. Чтобы попасть из точки А в точку Б в нашем Центре обслуживания населения нужно получить талон, его выдает машина, но вокруг этой машины стоят обученные женщины и выдают эти талоны собственноручно. То есть, чтобы получить номерок в очередь, нужно отстоять очередь. Отстояв очередь, талон я не получаю, потому что не взяла с собой свидетельство о браке. Этот документ для обмена паспорта не указан в перечне. Но, нет свидетельства, нет талона. Зачем девушке с подвижным тату на лбу моя потертая справка про отношения, никто не знает, но спорить себе дороже, город у нас небольшой – туда-сюда запросто, вот вам свидетельство.

Изучив мою опечатанную лавстори, девушка направляет меня за справкой о прописке. Я решаю, что квест пройден и радостно бегу на новый уровень, где мне бодрым голосом сообщают, что в числе прописанных в моей собственной квартире меня нет. Я показываю прописку в своих все еще действительных паспортах, прошу перепроверить информацию, удивленно блею. Нет, говорят мне, не числитесь, не значитесь, поезжайте в РОВД, составьте протокол, оплатите штраф и добро пожаловать!

Внутри клокочет, но я выключаю эмоцию и тихонечко сажусь в уголок, наблюдаю.

Вот не прописана девочка и мама ее кричит матом, что она не могла двоих детей прописать, а третью дочь оставить бомжом, вот мужик с костылем завис от полученной информации, вот старушка слабым голосом вопрошает, как же так -- ведь всю жизнь одна в квартире этой живет, как же так -- не прописана?

Я считаю людей в очереди. Странным образом выходит, что каждый третий гражданин многострадального Кыргызстана является человеком без определенного места жительства.

Еду в РОВД, с улыбчивым майором составляем протокол, болтаем о том о сем.

- Странно, что сумма штрафа практически равна оплате комиссии конкретного терминала, -- рассуждаю вслух. – Кто на этот раз такой молодец? В чей карман капает? - спрашиваю цветок на подоконнике.

- В карман чьей-нибудь жене, - отвечает за цветок парень со звездой на погонах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373981
Теги:
ГРС, литература, паспорт, прописка, Россия, Москва, Бишкек, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
cottonlandkg adsf
04.10.2018, 15:12
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 4
Комментариев: 49

Есть такое дело. Ездил с другом в ЦОН. Ему менять паспорт, мне по другому вопросу. Девушка за компьютером сказала ему, что он не прописан. Прописка в ID карте ее не убедила. Заставила ехать и везти домовую книгу. И таких там тоже было много.

Электронное правительство и послабления при получении документов у нас только на словах. А на деле как был бардак, так и остался.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  