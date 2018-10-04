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Почему выбирают пакеты "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV" от MegaCom

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Сегодня вряд ли найдется человек, не пользующийся мобильным телефоном. Кто-то активно "зависает" в интернете и мало разговаривает, а кто-то тратит большое количество минут на телефонную связь, лишь изредка проверяя почту и мессенджеры. С учетом потребностей своих абонентов компания MegaCom выпустила уникальные линейки пакетов "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV", которые отлично подойдут всем обладателям смартфонов и включают все самое необходимое:

  1. Внушительные объемы интернет-трафика днем

Все пакеты "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV" включают в себя дневные объемы интернета от 2100 Мб до 20 ГБ в зависимости от стоимости еженедельной абонентской платы. Внушительных объемов интернет-трафика хватит для общения с друзьями и родными, просмотра видеороликов и фильмов в HD формате, скачивания любимой музыки и многого другого. Подробнее о пакетах смотрите тут.

  1. Ночной безлимит

Активно пользуетесь интернетом в ночное время суток? С пакетами "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV" можно получить отличную возможность скачивать большие по объему файлы с 01:00 до 07:59 ч., не растрачивая основной интернет-трафик.

  1. Бесплатные звонки

Каждый пакет включает бесплатные минуты для разговоров внутри сети MegaCom (а на пакетах L и L+TV звонки внутри сети безлимитные), а также фиксированное количество минут для звонков на номера других операторов Кыргызстана. Абоненты могут всегда быть на связи со своими родными и близкими.

  1. Бесплатное мобильное TV

Подключив тарифный план "Элдик S/M/L + TV", пользователи смогут наслаждаться просмотром более 140 отечественных и зарубежных телеканалов с экрана своего смартфона, при этом не оплачивая абонентскую плату по Mega iTV. Установите мобильное приложение, скачав его из App Store или из Google Play.

  1. Автообновление.

Больше не нужно набирать комбинацию и подключать опцию заново, если истек срок пакета. Стоит только пополнить баланс и новый пакет подключится автоматически.

Подробную информацию о линейке тарифов "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV" смотрите на официальном сайте компании.


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URL: https://www.vb.kg/373982
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#MegaCom
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