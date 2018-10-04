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Возбуждено уголовное дело в отношении главы Ново-Покровского айыл окмоту

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Прокуратурой Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело в отношении главы Ново-Покровского айыл окмоту Ысык-Атинского района и других должностных лиц айыл окмоту по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305-2 (нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики) УК Кыргызской Республики, по факту незаконного предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (далее - ИЖС) без соблюдения порядка очерёдности.

Установлено, что глава айыл окмоту М.К., используя свое служебное положение, поручил главному специалисту по земельным вопросам Н.М. и ответственному секретарю Л.Л. рассмотреть заявление жителя села Сары-Жон Э.А. о предоставлении земельного участка под ИЖС на земельной комиссии.

Так, указанная комиссия, не изучив список очередников, приняла решение о возможности предоставления Э.А. земельного участка. На основании решения комиссии глава айыл окмоту, заведомо зная о нарушении очерёдности, вынес решение, согласно которому последнему был выделен в частную собственность земельный участок общей площадью 528 м2, расположенный в с.Сары-Жон.

В результате противоправных действий вышеотмеченных должностных лиц нарушены требования земельного законодательства и охраняемые законом права граждан, состоящих в очереди на получение участка в указанном айыльном аймаке.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/373983
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, МСУ, Кыргызстан, Новопокровка, уголовное дело
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