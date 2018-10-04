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Они просто хотят денег: Фотограф из Германии рассказал о коррупции в ГУОБДД

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- Екатерина Улитина
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Фотограф-путешественник Макс Мюнх, живущий в Берлине, возмутился коррумпированностью кыргызской милиции. Сейчас он путешествует по Кыргызстану и делится с подписчиками своим опытом общения с местными стражами правопорядка на своей странице в Инстаграм.

- Коррумпированная полиция Кыргызстана остановила нас 4 раза по смехотворным причинам (скорость 62 км в час в зоне, где разрешено 60 км в час, проезд на мигающий зеленый, не пропустили пешехода) и, при этом, не предоставив никаких доказательств своих слов. На самом деле они просто хотели денег и, получив их, отпускали нас. Совет: когда вы отдаете им свои права, просто положите рядом деньги и дело пойдет быстрее, - написал Макс Мюнх.

Отметим, на Инстаграм фотографа подписано более полумиллиона человек. Они активно стали обсуждать поднятую им тему.

- Спасибо вам большое за комментарии о коррумпированной полиции. Особенно много людей откликнулось из Кыргызстана – вы лучшие! Никогда не прекращайте бороться, и я надеюсь, что вскоре ситуация станет лучше. Они могли бы забрать все мои деньги, но я бы все равно наслаждался прекрасными пейзажами и искренним теплом кыргызстанцев, - написал фотограф.


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URL: https://www.vb.kg/373985
Теги:
коррупция, фотография, Кыргызстан, ГУОБДД, Макс Мюнх, Инстаграм
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Комментарии
Кыргыз
04.10.2018, 16:50

Это правда на 100%.

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Асхат
04.10.2018, 16:53

ГАИ это не люди. Это давно так. Поэтому их не любят, им не подчиняются, их давят на дорогах. Они заслужили к себе такое отношение! Ладно бы если бы они равно относились ко всем нарушителям. Нет же! Своих они отпускают, крутые тачки тормозят только на камеру, бабки сдирают только с простых водителей, с которыми они могут справиться. Откуда к ним уважение? Они позорные тва...ри.

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Гражданин
04.10.2018, 16:54

Теперь весь мир знает что наша милиция коррумпированная))) а не только мы

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скафнюк
04.10.2018, 17:04

это развитие регионов если вам непонятно товарищ фотограф иностранный..они так накопят деньги..поедут в свой регион..построят дом..проведут той..асфальт у себя на улице..туалет в дом проведут вместе со смывной родниковой водой..так что вы нас не поняли..

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Тунгуч
04.10.2018, 17:07

Слава нашим доблестным сотрудникам.умеем прославиться на весь мир! В этом мы мастера спорта!

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