Они просто хотят денег: Фотограф из Германии рассказал о коррупции в ГУОБДД

Фотограф-путешественник Макс Мюнх, живущий в Берлине, возмутился коррумпированностью кыргызской милиции. Сейчас он путешествует по Кыргызстану и делится с подписчиками своим опытом общения с местными стражами правопорядка на своей странице в Инстаграм.

- Коррумпированная полиция Кыргызстана остановила нас 4 раза по смехотворным причинам (скорость 62 км в час в зоне, где разрешено 60 км в час, проезд на мигающий зеленый, не пропустили пешехода) и, при этом, не предоставив никаких доказательств своих слов. На самом деле они просто хотели денег и, получив их, отпускали нас. Совет: когда вы отдаете им свои права, просто положите рядом деньги и дело пойдет быстрее, - написал Макс Мюнх.

Отметим, на Инстаграм фотографа подписано более полумиллиона человек. Они активно стали обсуждать поднятую им тему.

- Спасибо вам большое за комментарии о коррумпированной полиции. Особенно много людей откликнулось из Кыргызстана – вы лучшие! Никогда не прекращайте бороться, и я надеюсь, что вскоре ситуация станет лучше. Они могли бы забрать все мои деньги, но я бы все равно наслаждался прекрасными пейзажами и искренним теплом кыргызстанцев, - написал фотограф.