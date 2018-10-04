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Совбез проверил очередную жалобу президенту

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Сообщение Секретариата Совета безопасности о результатах рассмотрения обращения Таалайбека Исаева в отношении бывшего руководителя районного ГРС Эмилбека Тарыхчиева.

Житель Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Таалайбек Исаев в ходе встречи Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с населением в городе Кочкор-Ата (15 августа 2018 года) обратился с просьбой взять на контроль уголовное дело в отношении бывшего руководителя районного ГРС Эмилбека Тарыхчиева, который "в служебном кабинете избил и несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета".

12 сентября 2018 года на пресс-конференции секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым сообщалось о том, что все материалы секретариатом Совбеза были изучены и направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для дачи юридической оценки.

По результатам рассмотрения, согласно полученным из Генеральной прокуратуры сведениям, в настоящее время прокуратурой Джалал-Абадской области рассматривается поданная жалоба потерпевшего Таалайбека Исаева на отмену решений суда и возобновления производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

В соответствии с приговором Жалал-Абадского областного суда Эмилбек Тарыхчиев признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью") с лишением свободы на 3 года, но в связи с применением объявленной амнистии Эмилбек Тарыхчиев освобожден от наказания.

Следует отметить, что 20 сентября 2018 года приказом исполняющего обязанности главы Базар-Коргонского айыл окмоту, Эмилбек Тарыхчиев освобожден с должности заместителя указанного айыл окмоту.


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URL: https://www.vb.kg/373987
Теги:
амнистия, насилие, президент, Кыргызстан, совбез, уголовное дело, Сооронбай Жээнбеков
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