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Собачники бомжеватого вида и их питомцы пугают жителей 6-го микрорайона

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В "Вечерке" от 25.07.18г была опубликована статья Оксаны Гут "В ОРЕХОВОЙ РОЩЕ ЗАПРЕТИЛИ ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК". Но выгул продолжается!!!

Каждый вечер, около 18-19 часов и позже собачники продолжают выгуливать своих собак. Что мелкие собаки гадят в роще и хозяева никогда не убирают за ними - это еще не самое главное. Страшно другое - без намордника бегают по роще доберман и взрослые бойцовские собаки - питбули, а также хаски и др.

Эти собаки довольно крупные, они с лаем подбегают к людям, проходящим через ореховую рощу. Один раз я пробовала снять видео, как доберман бегает за людьми, но озверевшие собачники налетели с угрозами, что разобьют мой телефон и натравят своих собак! Они так бешено орали и кидались, что намордники нужны были для них самих!!!

Видимо, они уверены, что с ними никто не справится! Какие-то обозленные, похоже пьющие, слегка бомжовского вида эти собачники.

Скажите, пожалуйста, кто сможет "обезвредить" этих собачников? Полиция, участковый, или какие-то службы? Кто и когда сможет решить этот вопрос и убрать данную проблему окончательно и бесповоротно?!

С уважением!

Народную новость прислали жители 6 микрорайона


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URL: https://www.vb.kg/373988
Теги:
ГУВД, мэрия, собаки, парк, Бишкек
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