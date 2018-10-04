"Джеруй" собираются "заложить" в обмен на кредит в 180 млн долларов?

Какая ирония – завтра, 5 октября, в Национальной филармонии имени Т.Сатылганова пройдет торжественное собрание, посвященное 80-летию геологической службы Кыргызской Республики.

Для Кыргызстана, чья горнодобывающая промышленность – флагман экономики и единственная на сегодняшний день надежда на стабильность, дата, действительно, очень важная. Правда, дела в той самой отрасли порой оставляют желать лучшего.

Редакции VB.KG стало известно, что "Альянс Алтын", которому принадлежит лицензия на разработку золоторудного месторождения "Джеруй", собирается "заложить" рудник российскому ВТБ-Банку в обмен на кредит в 180 млн долларов.

Как сообщают источники VB.KG, вчера, 4 октября, состоялось заседание комиссии в ГКПЭН, которой было принято решение не выдавать согласие на залог лицензии на "Джеруй". Однако, опять же сообщают источники, комиссия якобы намерена отменить свое вчерашнее решение и все-таки выдать согласие на залог лицензии. Причина? Дескать, на Комитет оказывают давление высокопоставленные чиновники.

Мы еще будем разбираться, насколько вообще законодательство позволяет такую практику. Однако риски понятны уже сейчас. Если "Альянс Алтын" все же "заложит" месторождение банку, но не выполнит кредитных обязательств, Кыргызстан рискует потерять золотой рудник. Об интересах государства тут нет и речи.

Как такое вообще возможно?

- Если у них нет денег, почему у "Альянс Алтына" не забирают лицензию? Это же нонсенс, что наше месторождение рассматривается, как залог зарубежному банку. Необходимо разбираться, что происходит, - заявил VB.KG депутат парламента Исхак Масалиев.

Его возмущение разделает другой депутат, председатель Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобек Рыспаев.

- Дело в том, что когда у нас было выездное заседание комитета на Джеруй, лично я задавал представителям компании вопрос – есть ли у вас деньги? Будете ли вы работать, или голову нам морочить? Они отвечали, что финансы у них есть, вопрос решился. Во всяком случае, они нам так заявили. А теперь получается, что они собираются заложить наше же месторождение? А я, кстати, слышал тоже такие разговоры. Пока не знаю, на какой стадии этот процесс и что в связи с этим происходит, но буду поднимать вопрос в стенах парламента. Посмотрим, что нам скажут представители "Альянс Алтына", - пообещал парламентарий.

К сожалению, получить комментарий в Госкомитете промышленности и недропользования нам не получилось. А вот в "Альянс Алтыне" - ответили.

- Такой разговор идет. Но решение еще не принято, - заявил VB.KG пресс-представитель "Альянс Алтына" Данияр Жаныкулов.

На вопрос корреспондента VB.KG, от кого ожидается принятие решения, г-н Жаныкулов ответил, что "от инвесторов".

А теперь вопрос к правительству. Какова реальная ситуация на "Джеруе" и с финансами "Альянс Алтына"? Почему до сих пор у компании, которая на протяжении длительного времени так и не может начать работы, а только кормит завтраками, не забрали лицензию, и не отдали ее более ответственным и финансово-состоятельным инвесторам?

И, опять же, кто ответит, если Кыргызстан просто потеряет право на собственное золото?

VB.KG продолжает отслеживать ситуацию с "Джеруем".