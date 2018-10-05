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В Джалал-Абадской области для пограничников построят жилой дом

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4 октября 2018 г. в пгт. Шамалды-Сай Джалал-Абадской области состоялась церемония закладки капсулы в фундамент жилого дома для пограничников.

На территории войсковой части 2027 ГПС КР будет построен современный 36-ти квартирный жилой дом для семей военнослужащих, проходящих службу в управлении ГПС КР по Джалал-Абадской области. Строительство дома финансируется из республиканского бюджета.

"Планируется, что в доме будут 2-х и 3-х комнатные квартиры со всеми удобствами: отдельной котельной, детской площадкой", - отметил в своем выступлении на мероприятии начальник управления ГПС КР по Джалал-Абадской области полковник Таалайбек Кожошев.

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения жильем военнослужащих пограничного ведомства является одним из приоритетных: к примеру, только в конце сентября в новые квартиры въехали пограничники Ала-Букинского пограничного отряда. В ближайшей перспективе - завершение строительства жилых домов в Таласской и Чуйской областях.

В церемонии закладки капсулы в фундамент жилого дома для пограничников приняли участие руководство Полномочного представительства Правительства КР в Джалал-Абадской области, командование в/ч2027, представители областных подразделений силовых и правоохранительных структур, общественные деятели Джалал-Абадской области, ветераны пограничной службы.


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URL: https://www.vb.kg/373994
Теги:
Джалал-Абадская область, жилье, Шамалды-Сай, Таалайбек Кожошев, Погранслужба
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