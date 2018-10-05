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Прекращены полномочия судьи Жайылского районного суда Жылдыз Арзыбековой

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому по предложению Совета судей Кыргызской Республики и в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 64 и частью 3 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, статьей 27 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" прекращены полномочия судьи Жайылского районного суда Чуйской области Арзыбековой Жылдыз Ийгиликовны. Она досрочно освобождена по соб ственному желанию от должности судьи местного суда Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/373996
Теги:
Совет судей, Сооронбай Жээнбеков, суд, увольнение, Жылдыз Арзыбекова
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