Четверо граждан, убившие горного козла с детенышем, объявлены в розыск

Ошское представительство Департамента охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства объявило в розыск четверых граждан, выложивших в соцсети свои фото и видео, на которых они позируют на фоне убитых ими кийика и его детеныша. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечает Департамент охраны окружающей среды ГАООС и ЛХ, отстрел был произведен незаконно.

"Наличие лицензии на отстрел не дает право отстреливать самок и тем более детенышей. В случае установления личностей граждан, причастных к отстрелу животных, они будут привлечены к ответственности по законодательству КР - размер штрафа может составить от 100 тыс. сомов до 200 тыс. сомов", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что стоимость лицензии на отстрел горного козла составляет 70 тысяч сомов.