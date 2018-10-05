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Четверо граждан, убившие горного козла с детенышем, объявлены в розыск

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- Виктория Григоренко
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Ошское представительство Департамента охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства объявило в розыск четверых граждан, выложивших в соцсети свои фото и видео, на которых они позируют на фоне убитых ими кийика и его детеныша. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечает Департамент охраны окружающей среды ГАООС и ЛХ, отстрел был произведен незаконно.

"Наличие лицензии на отстрел не дает право отстреливать самок и тем более детенышей. В случае установления личностей граждан, причастных к отстрелу животных, они будут привлечены к ответственности по законодательству КР - размер штрафа может составить от 100 тыс. сомов до 200 тыс. сомов", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что стоимость лицензии на отстрел горного козла составляет 70 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/373997
Теги:
охота, Ошская область, убийство, экология, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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Комментарии
123
05.10.2018, 10:34

двуногие  бараны оказались тупее  четырехногих баранов. сказано ведь нельзя , да еще и с приплодом убили. эти 2ногие "звери" в человеческой шкуре опасны социально опасны и среди людей раз они законов человеческие не уважают. их бы самих с их потомством также. жаль законов таких не приняли. а стоило бы.

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скафнюк
05.10.2018, 10:38

это еще раз доказывает что природе вред наносят именно мэсние браконьеры а не охотники которые стоят на учете и платят все сборы ..настоящие охотники никогда не будут стрелять самок с детенышем..

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Евгений Витхен
05.10.2018, 10:50

Редакция, убедительная просьба, проверяйте достоверность публикуемой информации.

Во первых, стоимость лицензии на козерога, согласно утверждённым ставкам платы, составляет 10000 сом, а не 70000 как вы пишите.

Во вторых, правила охоты в КР не запрещают добычу самок и сеголетка козерога, равно как и любых других видов разрешённых к добыче.

Не вводите читателей!

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