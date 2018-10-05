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Госстрой запускает электронный документооборот

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- ВБ
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Департамент государственной экспертизы сообщает при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщает о пилотном запуске портала по приему проектно- сметной документации в электронном виде через портал Интернета www.gosexpertiza.gov.kg (далее – интернет-портал).

Главной целью данного проекта является перевод государственных услуг, оказываемых при экспертизе проектно-сметной документации в электронный вид в части интерактивного взаимодействия с заявителем.

Данный интернет-портал включает в себя возможность подачи заявления, предоставления проектно-сметной документации и исходно-разрешительных документов в электронном виде через "Личный кабинет" заявителя.

Регистрация и ознакомление с инструкцией по работе с порталом всего два шага позволит гражданам для подать заявку в электронном виде.

Данные документы размещены на главной странице интернет-портала.

Основным преимуществом данной электронной экспертизы является

-организация эффективного интерактивного взаимодействия с заявителем при сдаче проектно-сметной документации в государственную экспертизу с ведением электронной базы данных,

-сокращение сроков подачи и рассмотрения заявлений на проведение экспертизы проектно-сметной документации,

-возможность заявителю самостоятельно (через личный кабинет интернет-портала) наблюдать за ходом проведения государственной экспертизы.

Подача документации в электронном виде через интернет-портал предусматривает обязательность наличия электронной подписи у заявителя, полученная в аккредитованных удостоверяющих центрах сертификации.

Согласно Закона Кыргызской Республики "Об электронной подписи" от 19 июля 2017 года № 128, электронная подпись равнозначна собственной подписи подписывающего лица и имеет одинаковую юридическую силу.

Полную информацию об электронном формате можно найти на официальном сайте Департамента государственной экспертизы при Госстрое (www.gosexpertiza.gov.kg).


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URL: https://www.vb.kg/373998
Теги:
Госстрой, строительство, электронное правительство, Кыргызстан
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